Loire-Atlantique : après The Voice Belgique, la chanteuse Roxane sort une nouvelle chanson

Après son parcours dans The Voice Belgique, Roxane Taquet, originaire de Loire-Atlantique, poursuit ses rêves de musique et sort un nouveau titre, "Mélange". Elle est en concert à Besné ce vendredi soir.

Elle était allée jusqu'en quarts de finale de l'émission The Voice en Belgique, la chanteuse Roxane Taquet, originaire de Besné, au nord de Donges, vient de sortir une nouvelle chanson, "Mélange". Elle est en concert à Besné vendredi 23 septembre, 20h30, dans la salle A Capella.

La vie après The Voice Belgique de Roxane Taquet. Copier

C'était Magique ! Toutes les lumières, les musiciens...

Elle avait mis son rêve de chanteuse en sourdine depuis trop longtemps. Et puis il y a quelques mois en janvier 2022, son rêve, Roxane Taquet l'a touché du du doigt. Quatre fauteuils rouges se retournent à la télévision belge dans l'émission The Voice. "C'était Magique ! Toutes les lumières, les musiciens..., se souvient-elle. On se rend compte que finalement, être vraiment au devant de la scène, ça demande énormément de travail."

Après les auditions à l'aveugle, la chanteuse de 27 ans passe l'épreuve des KO et se qualifie pour les émissions en direct. Un parcours qui la mène jusqu'aux quarts de finale de The Voice Belgique. "J'ai fait un grand pas musicalement", souligne-t-elle.

Dans l'émission, Roxane intègre l'équipe du chanteur Black M. "C'est lui qui m'a dit de mettre en avant mes émotions. Il m'a dit 'Je veux voir la Roxanne qui se cache en-dessous'."

Une jeune femme, mère célibataire, qui chaque jour travaille comme magasinière sur le port de Saint-Nazaire, et a pu goûter aux joies de la célébrité chez les Belges. "Je me faisais réveiller dans le train quand j'allais en direction des répétitions de The Voice à Liège, raconte-t-elle. Les gens me demandaient de faire une photo. Ils m'ont demandé des autographes. C'était incroyable ! Ça fait bizarre de se sentir reconnue."

Avec son nouveau titre, "Mélange", Roxane espère désormais vivre son rêve de chanteuse chez elle, en France.