Loire-Atlantique : avant Nantes, ces communes qui ont déjà hissé un drapeau breton sur leur mairie

Saint-Herblain, Saint-Sébastien-sur-Loire, Fay-de-Bretagne... Plusieurs communes de Loire-Atlantique arborent depuis plusieurs années déjà un drapeau breton sur le fronton de leur mairie. Évènement exceptionnel, la ville de Nantes compte aussi s'y mettre. La maire Johanna Rolland va hisser jeudi 17 décembre le "Gwenn ha Du" dans la cour de l'hôtel de ville. C'était une promesse de campagne de la candidate socialiste. Tout un symbole alors que depuis des décennies, la réunification entre la Loire-Atlantique et la Bretagne fait débat.

À Fay-de-Bretagne, cela fait déjà dix ans que le drapeau rayé noir et blanc trône devant la mairie. Le maire, Claude Labarre, tient à ce symbole. "C'est avant tout une recherche d'identité", explique-t-il. "Sans doute qu'on se sent plus proches de la Bretagne que des Pays de la Loire. Dans notre région, il n'y a pas cette identité qu'on trouve en Bretagne."

Retrouver ses racines

À Montoir-de-Bretagne, le "Gwenn ha Du" n'est pas encore là, mais c'est en projet. C'est même une promesse du maire, Thierry Noguet, qui y pense depuis longtemps. "Tout petit, en me promenant dans les rues de Montoir avec mon père, je me demandais toujours pourquoi, alors qu'on s'appelait "Montoir-de-Bretagne", il n'y avait pas de drapeau breton", se souvient-il. "Je trouvais légitime qu'on puisse avoir ce drapeau breton en plus du drapeau français et du drapeau européen."

C'est aussi sans doute un message politique

Un drapeau breton qui ferait le plus grand bien aux habitants selon lui, surtout en ce moment. "Dans ces moments un peu difficiles, où l'on a besoin de retrouver nos racines, je trouve important que les villes qui se terminent par "de-Bretagne" puissent afficher leurs couleurs", explique Thierry Noguet.

L'exemple donné par une ville aussi grande que Nantes ravit Claude Labarre, le maire de Fay-de-Bretagne. Cela confirme en quelque sorte le choix de sa commune. "C'est quand même la ville importante en Loire-Atlantique", s'enthousiasme le maire. "Cela marque son attachement à la Bretagne. C'est aussi sans doute un message politique. Je me réjouis que Nantes le fasse comme nous l'avons fait il y a une dizaine d'années."

"Un premier pas vers un grand débat"

"C'est une rupture", explique Florian Le Teuff, adjoint de la maire de Nantes chargé des enjeux bretons. "Pendant des années, ce sujet de Nantes en Bretagne était glissé sous le tapis, avec une certaine forme de mépris, voire de snobisme, alors que c'est une question très populaire." Pour l'adjoint, le fait de hisser ce drapeau breton dans la cour de l'hôtel de ville jeudi, "c'est un geste politique fort, et un premier pas vers un grand débat sur la réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne".

Ce serait une démarche égoïste

Un débat dont Richard Thiriet, conseiller municipal d'opposition, ne veut même pas entendre parler. "Si c'est pour dire que Nantes a une culture bretonne, pourquoi pas, la culture est là", commence-t-il. "Mais si c'est pour dire que c'est un premier pas vers un rapprochement, c'est deux fois non. D'abord parce qu'il y a d'autres enjeux en ce moment, et puis ce serait une démarche égoïste de la part de la Loire-Atlantique face aux autres départements de notre région Pays de la Loire."

La majorité prévoit d'ores et déjà un débat en conseil municipal début 2021 pour demander à l'État d'organiser un référendum sur cette réunification.