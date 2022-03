Loire-Atlantique : avec ses amis, elle fait l'aller-retour en Ukraine pour aller chercher sa famille

Au lendemain du début de la guerre en Ukraine, Léna, habitante de Saint-Gildas-des-bois, en Loire-Atlantique, avec son mari et deux amis décident de prendre la route pour aller chercher sa famille. Dix jours plus tard, ce lundi 7 mars, sa sœur et ses deux enfants sont sains et saufs en France.

Au deuxième jour de guerre en Ukraine, Léna est désespérée : sa famille, en Ukraine, ne répond plus à ses messages. Cette Ukrainienne, habitante de Loire-Atlantique décide alors avec son mari et deux amis - de la Baule et de Pontchâteau - de partir les chercher. Après près de 10 jours de périple, sa sœur, sa nièce et son neveu sont sains et saufs, ce lundi 7 mars, à Saint-Gildas-des-bois.

Dès le lendemain matin, on a loué les camions et organisé tout le périple

- Guillaume, ami de Léna

Le samedi 26 février, au matin, Léna, Kamel, Guillaume et Pierre partent de Loire-Atlantique avec deux minibus de neuf places de location, et des denrées alimentaires données par deux supermarchés du département. "On a fait une première nuit en Allemagne et le lendemain on est arrivé près de la frontière en Slovaquie", se souvient Kamel.

Le groupe est d'abord passé par la Slovaquie.

Mais, sans nouvelle de la famille de Léna, le groupe d'amis part finalement pour la Pologne. Ils posent leurs valises à Debica et pendant trois jours, viennent en aide aux réfugiés, en attendant l'arrivée de la sœur, la nièce et le neveu de la Gildasienne.

"Les premières secondes, je n'y croyais pas", Léna se souvient des retrouvailles avec sa famille.

Ça n'est que vendredi matin, après avoir attendu toute la nuit à la frontière, que Léna les retrouve. "J'ai regardé à travers les fenêtres de chaque bus depuis 10 heures du soir", raconte-t-elle. Des amies proches et d'autres membres de sa famille sont restées en Ukraine, parfois par choix, "on a développé un patriotisme extrêmement fort". Tous les hommes, notamment, sont inscrits dans la "défense territoriale", selon Léna.