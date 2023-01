Loire-Atlantique : ce que retient Didier Martin de ses deux années et demi comme préfet

Didier Martin fait ses cartons. Préfet de Loire-Atlantique depuis le 24 août 2020, il a été nommé en Conseil des ministres au poste de Secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Il quittera la préfecture nantaise dimanche soir. À trois jours de son départ, il revient sur son passage dans le département, et plus largement dans la région des Pays de la Loire.

ⓘ Publicité

La sécurité :

"L'Etat est à la hauteur tous les jours pour lutter contre la délinquance et les trafics de stup'. Il y a de très belles affaires qui sont tombées ces derniers mois. Je veux d'ailleurs saluer le travail des policiers, des gendarmes, des douaniers. Sur la question des renforts, le ministre avait lui-même annoncé, il y a quelques semaines, l'installation d'une nouvelle compagnie de CRS à Saint-Herblain, elle devrait être en place dans le courant de cette année 2023."

La remise en état de Notre-Dame-des-Landes après l'abandon du projet d'aéroport :

"Il y a eu un travail considérable réalisé par les services de l'État et ceux du département ces dernières années, au moment de l'annonce de l'abandon du projet il y a cinq ans (à l'époque Didier Martin n'était pas encore en poste). Les communes de Notre-Dame-des-Landes et de Vigneux-de-Bretagne devaient retrouver très vite leur vocation agricole et paysagère. Cinq ans après, c'est le cas, et la liberté de circulation sur l'ensemble de ces deux communes a été totalement rétablie."

L'avenir de l'aéroport de Nantes Atlantique :

"C'est la direction générale de l'aviation civile qui est en charge de ce dossier mais je m'honore d'avoir permis de faire avancer les choses pour les riverains puisque c'est moi qui ai signé l'instauration du couvre-feu. Et même si les premiers mois ont été un peu difficiles, aujourd'hui ça fonctionne et c'est une avancée pour les riverains. Par ailleurs, ces dernières années l'Etat a accompagné ceux qui souhaitaient insonoriser leur domicile et a même racheté quelques-unes des maisons qui étaient les plus exposées aux nuisances sonores."

Ce qu'il retient de son passage en Loire-Atlantique :

"Plein de choses mais si je devais en retenir deux, ce serait d'avoir pu inaugurer en septembre dernier la foire de Béré dans le pays de Chateaubriant qui a plus de 900 ans, qui est bien vivante et qui prépare l'avenir, j'étais très fier de ce moment. Et puis autre souvenir, très récent puisqu'il date d'hier, les bons chiffres de l'emploi sur le département et sur l'ensemble de notre région (12% de baisse du chômage en un an) ce qui est très important. Ca veut dire que des personnes qui étaient au chômage et au chômage depuis longtemps ont pu retrouver une place sur le marché du travail et ça c'est très important sur le plan de la cohésion sociale."