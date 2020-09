Loire-Atlantique : Châteaubriant, dixième commune où le port du masque devient obligatoire

Et de 10. Après Nantes, Saint-Nazaire, Saint-Herblain, Saint-Sébastien-sur-Loire, Bouguenais, Vertou, Couëron, Orvault et Carquefou, le préfet des Pays de la Loire, Didier Martin, a décidé, ce jeudi après-midi lors d'un point presse, d'étendre le port du masque obligatoire à la commune de Châteaubriant. "L'agence régionale de santé m'a fait savoir que dans cette commune-là, on constate des taux d'incidence très largement supérieurs à 50 pour 100 000 [...] ce qui nécessite que le port du masque soit utile dans l'espace public de la commune", a expliqué Didier Martin.

Les cyclistes et les motards exemptés de cette obligation

Dès ce samedi 8 heures, il deviendra obligatoire de mettre son masque pour recouvrir sa bouche et son nez dès que l'on met un pied dans l'espace public. Pour s'assurer du bon respect de la mesure, la préfecture annonce une multiplication des contrôles, à Châteaubriant, dès samedi, et plus largement dans toutes les communes qui sont concernées par cette mesure.

Les cyclistes, les joggeurs, les personnes présentant des contre-indications médicales au port du masque seront toutefois exemptées de cette mesure. Tout comme les conducteurs de deux roues. "M'appuyant sur la jurisprudence nouvelle du tribunal administratif de Paris que s'agissant des conducteurs de deux roues motorisés, dès lors que ces personnes portent un masque intégral et que la visière de leur casque est baissée, le port du masque est superfétatoire", détaille le successeur de Claude D'Harcourt.