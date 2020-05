Loire-Atlantique : des caméras pour mesurer la température des salariés

Certaines entreprises aident à lutter contre le coronavirus, notamment dans la perspective du déconfinement. C’est le cas de TIMCOD, société basée en Loire-Atlantique, à Treillières. Elle est spécialisée dans l’informatique mais depuis quelques semaines, TIMCOD s'est associé à l'entreprise TKH (fabrique notamment des caméras de surveillance) pour vendre des caméras thermiques qui seront placées à l'entrée des entreprises.

Détecter une température anormalement élevée

Prendre la température des salariés pour s’assurer qu’ils n’ont pas l’un des symptômes du coronavirus c’est le rôle de ces caméras thermiques. Jacques Deckert est le directeur de la stratégie de TIMCOD "c'est une solution qui associe la thermographie à un logiciel d'intelligence artificielle. Elle va détecter une personne dans une image , puis repérer le visage. Ensuite elle va cibler le milieu du front de sorte à prendre sa température faciale." Ce sytème permet de savoir si la personne à "une température anormalement élevée."

L'aéroport de Nantes et la Semitan intéressées

Si le salariés a plus de 38 degrés ce n’est pas normal et l'employé doit rentrer chez lui. Certains ont déjà commandé ces caméras thermiques. C'est le cas de Patrick Meunier qui travaille à Coallia. Une association implanter notamment à Vertou près de Nantes. Elle accueille des personnes en situation de précarité "pour nous c'est intéressant parce que dans nos structures, bien souvent on gère des flux de personnes qui peuvent être très importants et ce système permet de mettre une distance entre la personne chargée de l'accueil dans l'établissement et les usagers." L’aéroport de Nantes et la Semitan (réseau de transport en commun de l'agglomération nantaise) pourraient aussi commander ces caméras thermiques dans les prochaines semaines.