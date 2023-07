Loire-Atlantique : des renforts de policiers et gendarmes attendus sur la côte

Soixante-huit CRS, en provenance de Saint-Cyr-sur-Loire, arrivent ce dimanche pour renforcer les effectifs de police sur la zone La Baule / Le Pouliguen / Pornichet. Trente-deux fonctionnaires de la circonscription de Nantes sont également attendus sur place.

Les six brigades de gendarmerie du littoral (Saint-Brevin-les-Pins, Pornic, Villeneuve-en-Retz, Herbignac, Guérande, Le Croisic) se voient également renforcées. "On double nos effectifs sur tout ce linéaire littoral avec des gendarmes mobiles, avec des réservistes et même des élèves gendarmes qui sortent un petit peu plus tôt de l'école pour faire leurs premières armes sur cette période intense", annonce le général Laurent Le Gentil, commandant en second le groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique. La brigade guérandaise bénéficie, par exemple, du renfort de 27 gendarmes réservistes. Les militaires viennent aussi d'autres unités du département et de la région.

Pendant les vacances, les atteintes aux biens augmentent de 70%. Les contrôles routiers, en mer sont aussi intensifiés et les actions de prévention autour des risques aquatiques se multiplient. Bref, l'été n'est pas une saison de tout repos pour les forces de l'ordre. "C'est un vrai challenge", reconnaît le général Le Gentil. "On a des déplacements massifs de population sur tout le littoral et il faut lui garantir de passer des vacances paisibles."

La police à Nantes renforcée par une unité de force mobile

En ville, l'été est traditionnellement plus calme. Quoique, fin juillet 2022, Nantes a connu des épisodes de coups de feu, sur fond de trafic de drogue, dans le quartier Bellevue. "On en connaît la genèse, ce n'est pas à moi d'en faire le commentaire, mais il y a eu un fait déclencheur qui ne dépend pas de nous", rappelle Nicolas Jolibois, le Directeur départemental de la sécurité publique.

"Aujourd'hui, cet épisode est loin mais on sera vigilant et je crois que la présence policière sera nettement plus renforcée par la présence d'une unité de force mobile au cours de l'été à Nantes, au moins le plus souvent possible." Il s'agit d'une unité affectée dans le cadre du Plan national de sécurité renforcée (PNSR), "ce qui n'est pas prévu d'habitude au cours de l'été", précise le DDSP.

Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 44) a recruté aussi pour la saison 90 sapeurs-pompiers volontaires, pour renforcer les centre de secours du littoral. Entre les feux de forêts, de récolte et l'afflux massif de vacanciers, l'été représente dans certains centres de secours 35 à 50% de l'activité. Le directeur départemental, Stéphane Morin, lance un appel à la prudence : "Le citoyen est le premier acteur de sa sécurité".