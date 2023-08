Loire-Atlantique : ici aussi on célèbre l'Assomption à la grotte de Notre-Dame de Lourdes

Yves Marlat et Fernand Pageau de l'association des Marguilliers et Diane de Tudert, propriétaire du château de La Villejégu.

Chaque année, des milliers de pèlerins se rassemblent à Lourdes pour la messe de l'Assomption. Une tradition respectée aussi en Loire-Atlantique comme en Vendée, où il existe de très nombreuses répliques de la grotte de Lourdes. C'est le cas au château de La Villejégu, sur la commune de Couffé, près d'Ancenis. Le 15 août, une procession suivie d'une messe réunit environ 250 fidèles tous les ans, face à la grotte de Notre-Dame de Lourdes.

ⓘ Publicité

loading

À l'ombre des arbres du domaine du château, une grotte a été taillée dans la roche il y a près de 150 ans, avec à son sommet une statue de la Vierge Marie. Ici, on l'appelle "la grotte de Lourdes". "Quand j'ai appris qu'il y avait une autre grotte à Lourdes, j'ai 'c'est pas vrai!', sourit Diane de Tudert, la propriétaire du château de La Villejégu à Couffé. C'est tout mes souvenirs d'enfance."

loading

Des souvenirs partagés par de très nombreux paroissiens de Couffé et ses environs lors de la traditionnelle messe de l'Assomption. "Il n'y a pas si longtemps, les gens de Couffé prenaient une fleur ou un bouquet à la grotte de Lourdes après la cérémonie pour emmener chez eux et les protéger de l'orage pendant l'année, raconte Yves Marlat, de l'association des Marguilliers de Couffé. C'est très important pour les Coufféens."

La propriétaire des lieux, Diane de Tudert, prépare les fleurs pour la messe du 15 août à la grotte de Notre-Dame de Lourdes. © Radio France - Leïla Méchaouri

"Ça fait partie du patrimoine de Couffé, renchérit l'ancien maire et trésorier de l'association des Marguilliers, Fernand Pageau. Quand on parle de Lourdes, tous les gens de Couffé connaissent. Même si c'est moins vrai aujourd'hui parce que la commune a grossi et qu'il y a des gens de l'extérieur qui habitent ici."

Autrefois, les processions du 15 août jusqu'à la grotte de Lourdes rassemblaient tout le village. "C'était familial. Tous les petits-enfants, les grands-pères, les grands-mères, les parents, les oncles, les tantes, tout le monde était là", se souvient Diane de Tudert qui espère que la tradition des messes de l'Assomption à la grotte perdure.

La relève semble toute trouvée. "Ce sera sur mon calendrier. Je viendrai toujours pour aider", promet Laure, 10 ans, la petite-fille de la châtelaine.