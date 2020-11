Loire-Atlantique : interdiction de vendre et de consommer de l'alcool dans l'espace public dès 22 heures

Le préfet des Pays de la Loire, Didier Martin, a décidé d'interdire la vente et la consommation d'alcool dans l'espace public à partir de ce vendredi 22 heures et tous les soirs suivants.

Un nouveau tour de vis en Loire-Atlantique. Le retour du confinement ne suffit visiblement pas à freiner l'épidémie de Covid-19 dans le département. Pour tenter d'inverser la courbe des contaminations sur son territoire, Didier Martin, préfet de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire, a dévoilé ce jeudi après-midi lors d'une conférence de presse à distance avoir signé un arrêté interdisant la vente ainsi que la consommation d'alcool dans l'espace public tous les soirs à partir de 22 heures.

D'autres mesures à l'étude

"Un certain nombre de collectivités, Nantes Métropole notamment, et des élus m'avaient fait remonter qu'en dépit de la fermeture des bars, il y avait quand même beaucoup de consommation d'alcool avec parfois des regroupements, explique Didier Martin. Pour éviter la propagation de l'épidémie dans ce contexte-là, je prends une mesure de limitation de la vente et de la consommation d'alcool."

D'autres sujets sont également sur la table, actuellement, lors des discussions entre préfets mais aussi élus et "toutes les forces vives du territoire", dixit Didier Martin. A commencer par les auto-écoles "puisque les examens du permis de conduire peuvent continuer à se dérouler mais les auto-écoles ne peuvent plus former les futurs conducteurs", détaille le préfet des Pays de la Loire. Si ce dossier pourrait évoluer dans les prochains jours, il en va de même du côté des coiffeurs à domicile qui peuvent exercer contrairement à leurs homologues qui tiennent un salon.

Quant à la chasse, des réunions sont en ce moment menées avec les agriculteurs, les chasseurs et les associations de protection de l'environnement dans le but de mettre en place des dérogations très encadrées dans une "période de l'année où d'importants prélèvements sont effectués dans les populations de gibier et notamment celles qui provoquent de gros dégâts comme les sangliers", confie Didier Martin, sans donner plus de précisions sur les éventuelles exceptions à l'étude.