Loire-Atlantique : l'événementiel retrouve des couleurs avec le retour des mariages

"Vous savez, quand ça fait six mois que vous êtes fermé, je préfère recevoir des gens en respectant ces protocoles que ne pas en recevoir", sourit Willy Dublet, propriétaire du château de la Rairie à Pont-Saint-Martin. Ce mardi 4 mai, lui est les autres professionnels de l'événementiel en Loire-Atlantique, revoient l'organisation des prochaines semaines : le calendrier d'allégement des restrictions pour les mariages et autres réceptions a été dévoilé.

Levée progressive des restrictions

Ce sont les représentants du secteur de l'événementiel, en pleine négociation avec l'État, qui révèlent le calendrier : la levée des restrictions devrait être progressive. Il y aurait d'abord, à partir du 19 mai, une jauge à 35% de la capacité des locaux avec un couvre-feu à 21 heures, puis à partir du 9 juin, une jauge à 50% et un couvre-feu à 23 heures ; enfin, à partir du 30 juin, la levée des restrictions si ce n'est le respect des gestes barrières.

Olivier de Boüard et le calendrier 2021 des réservations, désespérément vide. © Radio France - Paul Sertillanges

"C'est du bonheur, lâche Olivier de Boüard, propriétaire du château de la Poterie, à la Chapelle-sur-Erdre. On commence à rouvrir les rideaux, c'est le soleil qui apparaît ! On attendait cela depuis longtemps."

Le châtelain n'est pas pour autant très optimiste pour fin mai et juin ; beaucoup de réservations continuent à être reportées. "J'en ai un qui m'a téléphoné ce matin pour me dire que s'il ne pouvait pas danser fin mai, il reportait", poursuit-il. La danse interdite pendant l'événement, c'est un frein pour beaucoup et Olivier de Boüard n'imagine pas que cette restriction soit bientôt levée : "On ne peut pas imaginer que l'on danse dans les châteaux et pas dans les discothèques."