Loire-Atlantique : l’inquiétude des Restos du Cœur contraints de stopper la distribution de repas le 16 mai

Au 5 rue de la Garde, à Nantes, les bénévoles des Restos du Cœur de Loire-Atlantique continuaient, ce mercredi, de préparer des paniers alimentaires à la chaîne. "On en a fait 1 870 en une seule journée, c'est un record", confie Jacky Lepron, le vice-président de l'association. Un triste record. Depuis le début du confinement, le nombre de bénéficiaires explose. Pour faire face à cet afflux jamais observé dans l'histoire des Restos, l'antenne de La Garde, qui sert de plateforme logistique départementale, a du retarder sa fermeture de trois semaines. Mais à présent, elle doit fermer le 16 mai, pour des contraintes techniques, par manque de mains et de stock.

70 000 repas distribués en 8 semaines en Loire-Atlantique

"On a prolongé l'ouverture du site de La Garde pour pallier l'arrêt de la distribution de repas réalisée par la banque alimentaire qui manquait de mains pendant le confinement, observe Jacky Lepron. On a été contraints de monter en puissance [...] mais ça ne pouvait pas continuer éternellement. Aujourd'hui, on ne peut plus." A force de taper dans ses réserves, les Restos arrivent progressivement à court de nourriture et redoutent l'absence de relais lorsque leur activité s'arrêtera.

Le début du déconfinement prévu le 11 mai, ne mettre pas fin à l'urgence de ces dernières semaines dans des centaines de familles. En deux mois, les bénévoles ont distribué quelque 70 000 repas via la trentaine de centres disséminés dans tout le département qui ont rouvert leurs portes progressivement à partir du 30 mars (seuls ceux du Pouliguen et de Nantes Dalby sont toujours fermés).

"On s'interroge sur la suite", déclare le vice-président de l'antenne départementale de l'association. Les structures relais traditionnelles seront-elles en capacité d'assurer la relève ? C'est loin d'être sûr pour les Restos qui vont "lancer une réflexion interne en vue de pérenniser la distribution d'urgence." Ils devront notamment faire face à une diminution du nombre de bénévoles qui, dès lundi, reprendront pour beaucoup le chemin du travail.