Loire-Atlantique : la députée LREM, Audrey Dufeu-Schubert relève le défi du mois sans alcool

Loire-Atlantique, France

L'idée de ce "dry january", ne pas boire d'alcool durant le mois de janvier, est née en Angleterre en 2013. Exportée en France, l'opération devait être pilotée par l’agence Santé Publique France, qui dépend du ministère de la Santé, comme pour le mois sans tabac. Mais, le projet a été abandonné sous la pression des lobbies de l’alcool. Un abandon que déplorent de nombreux professionnels de santé qui luttent contre l’alcoolisme et les addictions. De nombreux acteurs comme la Ligue contre le Cancer, la Fédération Française d’Addictologie, SOS Addictions, le groupe MGEN-Mutuelle Générale de l’Éducation, soutiennent l'initiative. Ils rappellent que la consommation d'alcool est à l'origine de nombreuses maladies (cancers, maladies vasculaires, etc.) et de 41 000 morts par an en France. Après le tabac, c'est la deuxième cause de mortalité évitable.

Pas de volonté d'interdire l'alcool

La députée LREM de Loire-Atlantique Audrey-Schubert regrette aussi cette décision. Elle va relever ce défi de janvier et a posé une question écrite au gouvernement pour connaître les raisons de son absence de soutien à l'opération. Elle n'a pas encore reçu de réponse.