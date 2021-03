La mairie de Rezé condamne la tenue du carnaval, les participants invités à se faire tester

Deux jours après la tenue du carnaval de Rezé, organisé par le collectif La Commune, samedi 20 mars, la mairie, pressée de réagir par les différents médias locaux, publie un communiqué ce lundi. "Nous savons que certaines décisions prises par l’État pour préserver les Français font débat, mais ce n’est pas en transgressant les règles communes que la situation progressera", écrit le maire Hervé Neau. Entre 200 et 400 personnes se sont réunies ce week-end, en plein centre-ville, au détriment des règles sanitaires, comme le port du masque.

Dépistage recommandé dans les 72 heures

L'initiative prise par les organisateurs est "irresponsable dans le contexte que chacun connaît", déclare le directeur de cabinet Gilles Ollivier, contacté par téléphone. "Le maire, comme les élus de la majorité condamnent l'organisation de ce carnaval." Le collaborateur du maire ajoute que le dialogue avec les membres du collectif La Commune est "rompu" : "ils ont un peu de mal à respecter les règles, de base". Quant à la question du terrain communal, sur lequel une partie de l'événement festif s'est déroulé, samedi, la mairie affirme que le collectif l'occupe illégalement aujourd'hui. "Il avait été mis à leur disposition fin octobre 2020, sous réserve du respect des règles sanitaires et de celles concernant l'ordre publique. Force est de constater que rien de tout cela n'a été respecté", se justifie la mairie de Rezé.

Enfin interrogé sur la responsabilité de la collectivité sur le déroulement du carnaval, Gilles Ollivier renvoie la balle à la préfecture de Loire-Atlantique. "Nous ne disposons pas de forces de l'ordre, nous ne sommes pas en mesure de faire respecter un certain nombre de règles. C'est l'Etat qui prend les décisions et édicte les règles sanitaires, c'est l'Etat qui est censé les faire respecter." A la préfecture, on répond que les élus pouvaient alerter les services de l'Etat. "Maintenant que le mal est fait, le sujet est sanitaire, balaye François Drapé le directeur de cabinet du préfet. Le message que je veux faire passer, c'est : à toute personne qui était sur place d'aller se faire dépister dans les 72 heures." Si les organisateurs sont identifiés, la prise de sanctions n'est pas exclue par François Drapé.