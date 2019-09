Loire-Atlantique : la poste de Saint-Vincent-des-Landes s'installe dans la mairie

Saint-Vincent-des-Landes, France

La commune de Saint-Vincent-des-Landes, près de Châteaubriant, a failli ne plus avoir de Poste. L'entreprise a décidé de fermer le bureau à cause d'un manque de fréquentation, une dizaine seulement par jour. Depuis le 9 septembre et pour neuf ans, la mairie a repris les services postaux dans ses locaux. C'est le cinquante-cinquième bureaux de Poste délocalisé dans une mairie en Loire-Atlantique.

Une fermeture de plus dans un village en perte de services

Dans le bourg, la boulangerie, le bar-tabac ou encore la boucherie ont baissé leur rideau. Avant sa fermeture le guichet de la Poste n'était ouvert que deux heures le matin du mardi au samedi. Dorénavant deux employés municipaux tiennent le guichet de 9h15 à 12h du lundi au vendredi et de 9h15 à 11h15 le samedi.

"Si la Poste ferme à Saint-Vincent il faudra prendre sa voiture, il faut penser aux personnes âgées ... donc je trouve que c'est une très bonne idée que la mairie reprennent ce service" Ludovic un habitant de Saint-Vincent-des-Landes.

La mairie ne voulait pas reprendre la Poste mais elle ne se voyait pas priver ses 1.550 habitants de ce service si important en milieu rural. "On a toujours espoir qu'un commerce reprenne cette activité, confie Alain Rabu le maire de la commune. Elle pourrait amener un peu plus d'argent aux commerces déjà en difficultés."

En contrepartie, la Poste verse une indemnité mensuelle d'un peu plus de 1.000 euros à la mairie.