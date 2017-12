En 20 ans en Loire-Atlantique, la population de sangliers est passée de 70 à 2 800 individus dans le département. Une prolifération qui génère des dégâts croissants dans les cultures mais aussi chez les particuliers. Sans compter les accidents de la circulation dus à des collisions avec les animaux.

Elisabeth Cossé habite près de la route bleue. Depuis le 8 novembre, régulièrement son terrain comme celui de ses voisins, est retourné par les sangliers durant la nuit.

_On est dévastés sur 3 000 m2. Quand vous vous réveillez le matin et que tout est dévasté, ça donne envie de pleurer. Et ça revient tout le temps, on ne sait pas quoi faire. Les sangliers trouvent refuge dans une friche de deux hectares voisine de notre terrain_" résume Elisabeth.