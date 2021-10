Le masque à nouveau obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire de 26 communes de Loire-Atlantique

La fin du port du masque obligatoire dans les lieux clos soumis au pass sanitaire n'aura pas duré bien longtemps dans 26 communes de Loire-Atlantique. Après que le seuil d'alerte a de nouveau été franchi, ce vendredi, en Loire-Atlantique, la préfecture a décidé de riposter. Dans deux arrêtés pris dans la foulée, elle acte le retour du masque dès ce dimanche dans les restaurants, musées, bars, salles de sport et de spectacle ou encore dans les bibliothèques de 26 communes : Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, la Bernerie-enRetz, la Plaine-sur-mer, les Moutiers-en-Retz, Pornic, Port-Saint-Père, Préfailles, Rouans, Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Saint-Michel-Chef-Chef, Vue, Corcoué-sur-Logne, la Marne, Legé, Machecoul-Saint-Même, Paulx, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Mars-de-Coutais, Touvois et Villeneuve-en-Retz.

Un arrêté pour l'heure en vigueur jusqu'à mi-novembre

Dans son dernier bulletin hebdomadaire, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire constatait que cette nouvelle hausse des contaminations était très disparate en fonction de l'âge et des secteurs géographiques. Le préfet Didier Martin assure en avoir tenu compte au moment de signer ces deux arrêtés. Ainsi, il a été décidé de différencier les communes de Pornic Agglo Pays de Retz et Sud Retz Atlantique où le rebond de l'épidémie a été le plus important par rapport aux autres communes de Loire-Atlantique.

Dans les premières citées, la contrainte du port du masque en intérieur est de retour. Elle ne l'est pas dans les autres, Nantes et Saint-Nazaire compris. En revanche, la préfecture rend le masque à nouveau obligatoire pour les personnes âgées de 11 ans et plus "dans les espaces publics avec une forte concentration de personnes, où la distanciation physique ne peut être respectée et où aucun pass sanitaire n'est exigé". Les manifestations, feux d'artifice ou encore les zones piétonnes très fréquentées, les lieux à proximité des gares et aéroports ou encore "à proximité des établissements scolaires et extrascolaires, aux heures d’entrée et de sortie" sont directement concernés par cette mesure qui s'appliquera, pour le moment, jusqu'au vendredi 19 novembre.