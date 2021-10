Loire-Atlantique : le port du masque à nouveau obligatoire dans tous les cinémas, bars et restaurants

La mesure ne concernait dans un premier temps que 26 communes de Pornic Agglo Pays de Retz et Sud Retz Atlantique. Elle est désormais étendue à l'ensemble de la Loire-Atlantique. Constatant un net rebond de l'épidémie de Covid-19 avec un taux d'incidence de 67 cas pour 100.000 habitants, le préfet des Pays de la Loire, Didier Martin, a décidé ce jeudi matin de rendre à nouveau obligatoire le port du masque en intérieur, dans les lieux soumis au pass sanitaire, à l'ensemble du territoire.

Toutes les personnes de 11 ans et plus concernées par la mesure

La décision a été prise après que l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a "recommandé d'imposer le port du masque pour réduire la circulation du virus et éviter la diffusion de l'épidémie dans la population générale, tant dans les établissements clos recevant du public que dans l'espace public caractérisé par une forte concentration de population", indique l'arrêté, pour le moment en vigueur jusqu'au 19 novembre. Personnels et clients de 11 ans et plus sont donc, une fois encore, contraints de remettre le masque dans les musées, salles de concerts, cinémas, foires et salons ou encore bibliothèques, bars et restaurants jusqu'à nouvel ordre.

La préfecture des Pays de la Loire a également pris un autre arrêté pour interdire, "temporairement", tous les rassemblements festifs musicaux jusqu'au 15 novembre ainsi que la circulation sur les routes du département de tout véhicule de plus d'une tonne "transportant du matériel de sons à destination de ces rassemblements".