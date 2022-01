Loire-Atlantique : le tribunal administratif suspend l'arrêté du port du masque obligatoire en extérieur

Fin du port du masque obligatoire partout en extérieur en Loire-Atlantique. L'arrêté préfectoral pris le 30 décembre dernier vient d'être suspendu par le tribunal administratif de Nantes ce vendredi. Cette décision est motivée par le manque de "considération des caractéristiques propres aux différentes zones urbaines, rurales ou littorales."

Alors que la justice admet une "forte" circulation du Covid-19 dans notre département, le fait que cette mesure ne soit pas adaptée selon la "densité de population." Le tribunal administratif de Nantes reconnaît également que cette mesure "portait à la liberté individuelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire du département une atteinte disproportionnée et non appropriée aux circonstances de temps et de lieu."