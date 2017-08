Loire-Atlantique : le yoga sur la plage, l'une des tendances de l'été

Cet été, sur plusieurs plages de Loire-Atlantique, il est fréquent de croiser des groupes qui suivent une séance de yoga sur le sable. Les touristes en raffolent pour décompresser de leur année de travail. Les locaux sont aussi demandeurs. A la Baule, plusieurs écoles dispensent des cours.

Quatre matins par semaine, à partir de 10 heures, face au casino de la Baule, Jésahelle anime une séance de yoga vinyasa sur la plage. En ce jeudi ensoleillé, ils sont 18 à suivre le cours. Pieds nus, leur tapis posé sur le sable, ils se laissent guider par la voix douce de la jeune femme. Elle montre aussi les différentes postures. Ce qui est utile pour cette famille de Danois qui ne parlent pas français. Malgré les cris des enfants du club voisin, le groupe est très concentré. Pendant 3/4 d'heure, les participants enchaînent les postures, se concentrent sur leur respiration.

Femmes et hommes, jeunes et moins jeunes participent à la séance

Le dernier quart d'heure du cours est dédié à la relaxation. Certains font du yoga pour la première fois, d'autres sont des adeptes à l'année. Vacanciers et locaux se côtoient et la plupart se promettent de revenir. La séance coûte 18 euros. Les tarifs varient selon les structures. Jésahelle propose aussi des séances sur l'eau, sur des planches de paddle.

"C'est une détente totale, le sable, la mer, le vent et une voix douce qui nous guide. C'est le corps et l'esprit qui jouent ensemble et les tensions s'en vont" Estelle, Versaillaise en vacances

"Même si avec les cris des enfants du club voisin, ce n'est pas facile de se concentrer c'est que du bonheur. On ressort détendus, ça donne envie de revenir". Catherine de la Baule teste le yoga pour la première fois.