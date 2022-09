Loire-Atlantique : "Les chiens et les chats jetés dans la Loire, ça fait des années que ça existe"

La découverte d'un bébé labrador lesté avec du béton au fond d'un point d'eau à Basse-Indre, le samedi 3 septembre, a suscité une grande émotion sur internet. Une association nationale de défense des animaux, la Brigade de Protection Animale, s'est saisie de l'affaire et a lancé une pétition à la suite de l’abandon de l’enquête par la gendarmerie. Elle a pour l'heure recueilli plus de 1.300 signatures. Une affaire de maltraitance de plus arrivée aux oreilles de Véronique Le Dizès, présidente de l'association SOS Souffrance Animale Loire-Atlantique, qui a l'habitude de ce genre de découvertes. Nous l'avons rencontrée à son domicile, où elle recueille des dizaines de chiens.

"Les chiens et les chats jetés dans la Loire, ça fait des années que ça existe", déplore Véronique Le Dizès, assise sur la marche de sa terrasse. "Dans les marais de Couëron, les gens font pareil. Les gens abandonnent partout, dans les déchetteries, les poubelles."

C'est la petite fille d'une vieille dame qui m'a contactée pour me dire que sa grand-mère était en train de tuer des chiots

Quatre des chiots qui jappent autour d'elle ont été retrouvés le 15 août dans une benne à ordures. "C'est la petite fille d'une vieille dame qui m'a contactée pour me dire que sa grand-mère était en train de tuer des chiots", raconte-t-elle en tapotant sur le ventre de l'un d'eux, couché sur ses genoux. Des animaux abandonnés ou maltraités, très souvent les deux, comme Nala, une femelle American Bully. Cachée sous une table, elle est recouverte de croûtes et de cicatrices. "C'est une chienne qu'on a retrouvé errante, dans un très sale état. Si on regarde ses tétines, elles sont très esquintées. Elle a été utilisée de manière abusive pour des portées, pour le trafic d'animaux". L'American Bully, race très récemment créée aux Etats-Unis, coûte entre 1.000 et 1.500 euros.

Nala, une femelle American Bully, a été utilisée de manière abusive pour reproduire la race. © Radio France - Marek Khetah

Tia, recueillie mi-août, va être opérée de la queue, dont le bout est presque totalement sectionné. © Radio France - Marek Khetah

150 animaux à charge

Il y a aussi le cas des animaux délaissés, et cela ne concerne pas que les chats et les chiens. L'association loue un pré pour deux ânesses. "Elles sont dans un tel état de souffrance qu'on les met sous anti-douleur. Ça faisait peut-être dix ans que les sabots n'avaient pas été râpés, donc elles ont mal aux pattes. Le maréchal-ferrant est passé, mais elles ont toujours des difficultés à marcher", regrette Véronique.

L'association a pris en charge 150 animaux depuis le début de l'année. "C'est énorme. Je reçois des appels toutes les semaines. Mais je m'occupe d'une fourrière privée, qui n'est pas prestataire d'un refuge derrière. Donc si on ne sort pas les animaux, ils sont euthanasiés. Alors je suis obligée de refuser plusieurs cas de maltraitance. Je ne peux pas pousser les murs, il faudrait un refuge…", soupire-t-elle. Pour l'heure l'association recherche de nouvelles familles d'accueil.