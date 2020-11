Loire-Atlantique : la Banque alimentaire collecte, malgré l'épidémie

Les bénévoles de la Banque alimentaire se mobilisent, ce vendredi 27 et samedi 28 novembre, dans un contexte de crise sanitaire où les besoins ont augmenté et les stocks diminué. En Loire-Atlantique, plusieurs collectes ont dû être annulées, faute de bénévole expérimenté.

La Banque alimentaire organise sa grand collecte nationale ce vendredi 27 et samedi 28 novembre. En Loire-Atlantique, les bénévoles se mobilisent face à la demande croissante, conséquence de la crise sanitaire.

Stocks bas et hausse de la demande

Dans le département, les besoins d'aide alimentaire ont augmenté de 10 à 25% quand les stocks ont diminué de 20% selon la Banque alimentaire. Face à cette situation et au manque de bénévoles, l'association avait lancé un appel à l'aide.

"10 jours avant la collecte, il y a eu une grosse communication donc on a reçu beaucoup de mails de gens qui proposaient de nous aider, explique Nathalie Gérard, responsable de la collecte au Leclerc de Rezé Atout Sud. C'est super mais c'est surtout les chefs d'équipe dont on a besoin."

"On a dû abandonner des magasins" - Nathalie Gérard, bénévole à la Banque alimentaire

Une quinzaine de collectes en moins

Habituellement, en Loire-Atlantique, il y a des collectes dans environ 110 magasins ; cette année il y en a un peu plus de 90 selon Nathalie Gérard. "C'est parce que l'on a manqué de chefs d'équipe, ces personnes qui font le planning, qui coordonnent et qui gère un petit peu tout. Parmi nos bénévoles habitués, beaucoup sont âgés et à risque."