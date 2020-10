Loire-Atlantique : Les combattants signent une convention avec le rectorat

L'Union Nationale des Combattants signe ce mercredi avec le rectorat de Nantes une convention qui est une première en France. Il s'agit de permettre à l'UNC d'intervenir dans les collèges et les lycées."Nous avons nos souvenirs et nous devons transmettre cette mémoire. Nous sommes une courroie de transmission entre nos aînés qui ont combattu et les jeunes générations" explique Elie Brisson, le président de la fédération départementale de UNC 44.

Le recteur a tout de suite dit oui

Elie Brisson a eu l'occasion d'amener des enfants de CM2 au maquis de Saffré. "Je me suis aperçu que les jeunes sont à l’écoute de ces choses là mais il ne savent pas tout, ils ne savent comment la liberté a été gagnée et c'est ce que je veux faire comprendre à notre jeunesse" dit le président de l'UNC44. Le président de l'Union Nationale des Combattants 44 explique que le recteur a tout de suite été dit oui quand il lui a parlé de cette idée. 182 associations locales sont prêtes à intervenir dans les établissements scolaires à partir de janvier.