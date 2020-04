Loire-Atlantique : les fleuristes pourront vendre du muguet devant leur boutique

L’inquiétude des fleuristes de muguet était palpable à quelques jours du 1er mai, en Loire-Atlantique. Fermés depuis plus d'un mois à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, ils attendaient un geste du gouvernement afin de reprendre une partie de leur activité et de vendre le traditionnel muguet, dont 85% de la production nationale est réalisée en Loire-Atlantique. La préfecture du département les a entendus. Dans un communiqué publié, ce lundi matin, elle autorise les fleuristes à ouvrir leurs enseignes afin de vendre "les brins du bonheur". Ces ventes seront toutefois très encadrées.

Aucun client accepté dans les enseignes

"Concrètement, s'il n'est pas possible pour un client d'acheter du muguet et des fleurs en accès libre à l'intérieur du magasin, il pourra, en revanche, commander et venir retirer sa commande au seuil du magasin", détaille la préfecture de Loire-Atlantique. Dès ce lundi, les fleuristes peuvent donc de nouveau ouvrir, dès lors qu'ils auront mis en place un système permettant aux gestes barrières d'être respectés.

Dès à présent, les clients peuvent venir chercher leurs brins de muguet, à condition qu'ils les aient commandés auparavant en ligne ou par téléphone. Ce système permet aux fleuristes de fixer un horaire de retrait des commandes et ainsi d'empêcher une trop grande affluence de clients aux abords des enseignes. Tout comme les années précédentes, le muguet sera également disponible en grandes surfaces et dans les commerces alimentaires. En revanche, la vente à la sauvette est elle interdite cette année, en raison du confinement des Farnçais.