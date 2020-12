Loire-Atlantique : les impôts se réorganisent et ferment trois trésoreries

C'était prévu et ce sera bientôt chose faite : trois trésoreries vont fermer au 31 décembre en Loire-Atlantique, annonce la direction des impôts dans le département. Il s'agit de celles de Guémené-Penfao, Paimboeuf et Savenay. À la même date, le service des impôts aux entreprises de Pornic va être transféré à Saint-Nazaire et il va y avoir un échange entre Ancenis et Châteaubriant. En clair, le service des impôts aux entreprises de Châteaubriant va être transféré à Ancenis et le service des impôts aux particuliers d'Ancenis sera lui transféré à Châteaubriant.

Des renseignements sur Internet ou par téléphone

Avec la fermeture des trois trésorerie, les usagers devront passer par internet, via leur espace personnel, ou par le téléphone (0 809 401 401) pour toutes questions relatives aux impôts. Pour tout ce qui concerne les factures "locales" (eau, cantine, halte-garderie), ils seront rattachés à une nouvelle trésorerie. Celle de Redon pour les habitants du secteur de Guémené-Penfao, celle de Pornic pour les habitants de Paimboeuf et celle de Ponchâteau pour les habitants de Savenay.

Payer ses impôts au bureau de tabac

Et pour payer leurs impôts, ils pourront le faire dans les tabac-presse de leur ville. Pour Guémené-Penfao, celui de la Place et celui de la place de l’Église à Plessé. Pour Paimboeuf, ce sera au "Sabot de Vénus" et à "L’Ancre d'Or" à Frossay. Pour Savenay, trois bureaux de tabac accepteront ces paiements : celui de l’Hôtel de Ville, le Tonus et celui des Halles. Les habitants de ce secteur pourront aussi aller à la maison de la presse, place de la mairie, à Saint-Etienne de Montluc et au tabac-presse de la rue des musiciens à Malville.