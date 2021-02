Loire-Atlantique : les ouvriers du BTP peuvent retourner au restaurant

Les salariés du BTP ont désormais l'autorisation de manger au restaurant. C'est une décision de la Préfecture de la Loire-Atlantique, après les nombreuses sollicitations des organisations syndicales de la restauration et du bâtiment.

En Loire-Atlantique, les ouvriers du BTP et les paysagistes peuvent désormais manger au chaud, dans une salle de restaurant. C'est une décision de la préfecture de Loire-Atlantique. Pour cela, les entreprises et les restaurateurs doivent signer un partenariat.

Comment ça fonctionne ?

Pour s'installer à la table d'un restaurant le midi, l'ouvrier doit montrer un document signé par son employeur. Une "convention à durée déterminée de service de restauration collective provisoire", qui doit ensuite être transmise à la CCI Nantes Saint-Nazaire.

De plus, le restaurateur peut réclamer la carte professionnelle du salarié. "Impossible de truander", insiste Hélène Beck, déléguée générale de la Fédération Française du Bâtiment pour la Loire Atlantique qui souligne en parallèle l'initiative de la préfecture : "Depuis des semaines, les ouvriers mangent dehors, pourtant dans les métiers du bâtiment, souvent difficiles et physiquement, la pause du midi est très importante pour reprendre des forces".

Pour faire le lien entre les entreprises du BTP et les restaurants, la Fédération Française du Bâtiment pense a une carte interactive.

Ça fait du bien à mes gars"

Fanny travaille à Egonneau le Brun, un carreleur à Saint Philibert de Grand lieu avec une dizaine d'ouvriers. Des hommes qui ne supportent plus de manger dans le froid. "C'est très difficile pour les plus âgés, surtout avec les températures de ce mois de janvier". Alors cette jeune femme s'est empressée de trouver une restaurant ouvert pour le midi. "En fonction des chantiers et des établissements ouverts, certains d'entre eux peuvent manger au chaud, ils sont très contents".

Des restaurants pour certains déjà ouvert pour les routiers. Cela concerne 16 établissement dans le département de Loire-Atlantique.