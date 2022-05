Loire-Atlantique : les "Restos du cœur" créént leur premier festival le 25 juin

Un nouvel évènement lancé par les "Restos du cœur" lancé dans toute la France le 25 juin prochain : "Les Restos font leur festival".

"On vous file un rencard pour une journée d’échanges et de partage, une journée d’engagement et de convivialité" résume le communiqué de presse. "Une journée dans l’esprit des Restos et une soirée de fête ! Une journée qui nous rassemble, une journée qui nous ressemble !"

Portes-ouvertes dans les sites départementaux

les sites de Nantes, Saint-Nazaire, La Bernerie-en-Retz, Châteaubriant, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Pornic, Nort-sur-Erdre ouvriront leurs portes toute la journée. Les bénévoles accueilleront le public, les partenaires mais aussi celles et ceux qui n’osent pas pousser les portes de l'association.

Un grand bal au Warehouse à Nantes

La journée se terminera par un grand bal, qui se veut être un "moment de rencontre en musique". Toris DJ : 20SYL, Greg KOZO et Toxic Avenger seront aux patines du Warehouse à Nantes. Les artistes se relaieront et joueront, en plus de leur propre musique, une programmation musicale variée, de 18h30 à 23h30. "Se retrouver, quel que soit l’âge, c’est le mix des sons et des générations. C’est l’esprit Restos !" explique l'association. Les bénéfices de la soirée seront bien évidemment reversée aux Restos. La billetterie pour le bal est ouverte sur le site des restos du cœur ou en cliquant ici.