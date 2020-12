Loire-Atlantique : "les usagers sont ignorés", guichets toujours fermés aux centres des impôts

"Je suis surpris qu'un service public soit fermé, c'est évident", lâche Michel, dégoûté de s'être déplacé pour rien ; ils étaient des dizaines, comme lui, ce mercredi 2 décembre, à Nantes. En Loire-Atlantique, les centres de finances publiques ne rouvriront pas leurs guichets avant mi-décembre, lors du déconfinement.

On se sent presque abandonné face à nos problèmes

- Eva, nantaise de 21 ans

"C'est ma première déclaration d'impôts donc j'ai plein de questions, assure Eva, nantaise venue au centre des impôts de Nantes. Quand on est jeune comme moi, qu'on ne sait pas vraiment où aller faire les démarches, ça prend la tête."

"J'ai plein de questions, je ne sais pas comment m'y prendre" Copier

Elle passe au plan B pour trouver des conseils. "J'essaie de voir sur Youtube, des questionnaires sur internet, poursuit Eva, mais c'est pour cela que je préfère me rendre sur place, avec la personne en face, on comprend mieux, on est plus vite rassuré."

Les collègues sont à l'intérieur, mais n'ont pas le droit de recevoir les gens, est-ce que c'est normal ?

Pierre-Yves Grellier, secrétaire départemental CGT Finances publiques

Alors que les commerces non-essentiels ont rouvert, beaucoup d'usagers sont venus, cette semaine, au centre de Nantes, pensant voir les portes ouvertes selon Pierre-Yves Grellier, secrétaire départemental CGT Finances publiques. "Les collègues sont à l'intérieur, mais ne peuvent pas recevoir, est ce que c'est normal ? On peut les recevoir ces gens, lâche-t-il, en plus il n'y a pas une grosse affluence, aucun problème pour le respect des mesures sanitaires."

"Le service rendu à l'usager est en forte dégradation" - Pierre-Yves Grellier, CGT Finances publiques Copier

Le syndicaliste voit dans cette décision un moyen de préparer le terrain pour la fermeture définitive des guichets "La crise sanitaire est une occasion formidable, continue-t-il, la direction locale, clairement, avance ses pions sur la fermeture des guichets."

Selon la direction, les guichets restent fermés pour préserver les fonctionnaires et usagers de risques liés à la situation sanitaire et rappelle qu'il est possible de prendre rendez-vous par téléphone. Les informations sont également disponible sur le site impots.gouv.fr.