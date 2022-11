Loire-Atlantique : "Nos bénévoles subissent de plein fouet la crise" s'alarme le président des Restos du Cœur

"Nous ne sommes qu'à la mi-novembre, et déjà nous avons épuisé notre crédit gas-oil, nous ne sommes pas loin d'avoir aussi dépensé tout l'argent nécessaire pour payer l'électricité et nous devons tenir jusqu'au 31 décembre" se désole Jean-Michel Griffon, le président de l'antenne de Loire-Atlantique.

Certes, avec la crise économique le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter (+ 20% dans le département) mais le coût de la vie flambe aussi pour les 2.000 bénévoles mobilisés. "Nos bénévoles ne sont pas des retraités riches, mais plutôt des personnes modestes, or quand ils font des tournées dans les boulangeries pour faire des ramasses, quand ils viennent tenir des permanences dans nos centres, ils utilisent leurs voitures personnelles et donc ils payent leur carburant. Voilà pourquoi, notre président national interpelle le gouvernement" détaille Jean-Michel Griffon.

Un crédit d'impôt pour couvrir les frais des bénévoles ?

L'association demande en effet qu'un crédit d'impôt couvrant leurs dépenses, soit accordé aux bénévoles des associations qui s'occupent des plus démunis. "Sans aide, le risque c'est de perdre des bénévoles et sans bénévoles nous ne pouvons pas fonctionner, or nous sommes malheureusement indispensables" conclu Jean-Michel Griffon.

Les Restos du Cœur recrutent d'ailleurs des bénévoles sur l'ensemble de ses sites en Loire-Atlantique et Vendée. Vous pouvez vous renseigner en cliquant ici pour le 44 et ici pour le 85 .