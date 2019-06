Loire-Atlantique : parfois plus de quatre mois d'attente pour avoir un passeport ou une carte d'identité

En Loire-Atlantique, il est possible de faire sa carte d'identité ou son passeport dans 36 mairies. À la mi-juin, les délais sont très longs : entre un mois et demi et trois mois pour avoir un rendez-vous. Il faut ensuite compter six semaines pour recevoir le document.

Loire-Atlantique, France

Quand on a besoin de partir à l'étranger, il faut prévoir le coup ! En Loire-Atlantique, où 36 mairies proposent ce service, il faut attendre jusqu'à quatre mois avant de recevoir sa carte d'identité ou son passeport, à la mi-juin.

Plus de quatre mois à Saint-Nazaire

Dans la plupart des communes, il faut attendre environ deux mois pour avoir un rendez-vous en mairie. C'est à Nantes où le délai est le plus faible (1 moi et demi) et à Saint-Nazaire où il est le plus élevé (3 mois). "À partir de septembre, les rendez-vous vont passer de 30 à 20 minutes, générant ainsi plus de 30% de créneaux supplémentaires", assure la ville côtière.

Les 36 communes qui proposent de faire votre carte d'identité ou votre passeport. - Préfecture de Loire-Atlantique

Au rendez-vous, il est conseillé d'amener sa pré-demande, faite en ligne. Ensuite, il y a un délai de six semaines avant que la mairie reçoive votre document.

Comment gagner du temps

Il est possible de faire sa carte d'identité ou son passeport dans n'importe quelle commune, pas seulement celle la plus proche de votre domicile. Il est donc possible de gagner du temps en appelant plusieurs mairies dans l'espoir d'avoir un rendez-vous plus tôt suite à un désistement.

Il est possible aussi d'avoir un rendez-vous en urgence : c'est la mairie qui juge si votre raison est valable ou non. À Blain, par exemple, il y a trois urgences juge Pascale, à l'accueil : "Humanitaire, professionnelle ou problème de santé dans la famille".