Loire-Atlantique : pas de feux d'artifice ni d'alcool à emporter le soir de Noël

Comme elle le fait régulièrement, la préfecture de Loire-Atlantique a pris plusieurs arrêtés pour ce week end de Noël. Ils concernent la vente d'alcool, de carburant, de feux d'artifice et les rave party.

Concernant l'alcool, sa vente à emporter est interdite pendant toute la nuit du réveillon. C'est-à-dire à partir de 21h ce samedi soir, jusqu'à 8h ce dimanche matin.

Il est également interdit d'acheter et de transporter tout ce qui est bidons et jerricans contenant du carburant à partir de ce vendredi 8h du matin jusqu'à ce lundi à la même heure.

Pour les feux d'artifices, il est interdit d'en acheter, d'en vendre, d'en transporter et d'en utiliser dans l'agglomération nantais et dans l'agglomération nazairienne à partir de de vendredi 8h du matin et jusqu'au lundi 2 janvier, 8h.

Enfin, les rave party et autres free party ainsi que le transport du matériel de sonorisation qui sert à diffuser la musique, sont interdits à partir de 8h ce vendredi jusqu'à midi ce lundi.

À noter que ces interdictions seront les mêmes pour le week end du Nouvel An.