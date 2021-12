Loire-Atlantique : plus de 16 000 nouveaux arrivants chaque année dans le département

L'INSEE sort ces derniers chiffres concernant la croissance démographique dans les Pays de la Loire. Avec plus de 16 000 nouveaux arrivants chaque année, la Loire-Atlantique reste le département qui attire le plus dans la région, et de loin. Arrivent derrière la Vendée et le Maine-et-Loire.

Comme chaque année, l'INSEE publie ces nouveaux chiffres sur la population française. Et sans grande surprise, dans la région Pays de la Loire, la Loire-Atlantique reste le département qui attire le plus. Entre 2013 et 2019, on compte plus de 16 000 nouveaux habitants chaque année, soit l'équivalent des communes de Bouaye et des Sorinières réunies. Concrètement, la Loire-Atlantique reste le seul département de la région où la croissance démographique continue de s'accélérer, avec en moyenne chaque année un gain de population de 1,2%.

Plus de la moitié des nouvelles arrivées

À elle seule, la Loire-Atlantique draine plus de la moitié des nouvelles arrivées dans la région Pays de la Loire. Et là-encore, aucune surprise, la métropole nantaise reste la destination privilégiée. On compte ainsi plus de 9000 nouveaux arrivants chaque année à Nantes et dans sa périphérie proche, comme Vertou, Saint-Herblain ou encore Vertou.

Selon l'INSEE, l'augmentation de population devient plus localisée que par le passé. La croissance démographique se recentre clairement autour des grandes métropoles. D'autres secteurs profitent donc aussi de cette croissance démographique comme dans le vignoble nantais avec la communauté de communes Clisson Sèvre et Maine Agglo. À Clisson, on construit ainsi près de 100 nouveaux logements chaque année, un chiffre considérable pour une ville de plus de 7000 habitants.

Même phénomène sur le littoral, comme par exemple du côté du Pays de Retz et de Pornic. La proximité avec l'agglomération de Saint-Nazaire joue un rôle prépondérant.

La Vendée et le Maine-et-Loire derrière

Derrière la Loire-Atlantique, la Vendée reste dynamique. Chaque année, entre 2013 et 2019, elle gagne presque 5000 habitants, soit l'équivalent de la commune du Mouilleron-en-Captif. Sa population progresse de 0,7% en moyenne chaque année. C'est presque deux fois plus que la moyenne nationale. En troisième position, le département du Maine-et-Loire garde un rythme stable, avec une population qui augmente en moyenne de 0,4% par an.

De manière plus globale, la région Pays de la Loire est la troisième région française la plus dynamique en terme de démographie, derrière la Corse et l'Occitanie. Avec plus de 3,8 millions d'habitants, elle se classe au huitième rang des régions de France métropolitaine.