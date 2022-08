Loire-Atlantique : plus de 500 interventions des pompiers sur des feux de végétation en juillet

Les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique ont vécu un été hors norme. En raison de la sécheresse et des vagues de chaleur successives, les interventions pour des feux de végétation ont été beaucoup plus nombreuses qu'habituellement : 850 depuis la mi-juin. Il y en a eu plus de 500 rien qu'au mois de juillet, soit le double par rapport à la moyenne des interventions en juillet des cinq dernières années.

C'est un été exceptionnel

Un été qualifié d'"exceptionnel" par le lieutenant-colonel Jérôme Petigas, chef du groupement Opérations du SDIS 44 . "C'est exactement le terme au regard des conditions météo que l'on vit depuis le mois de juin et de l'activité opérationnelle que l'on a vécue en conséquence. Le bilan n'est pas encore complet puisque la saison n'est pas finie, même si on a une phase d'accalmie depuis quelques jours. Mais au mois de juillet, c'est une activité feux de végétation qui est le double de ce que l'on vit habituellement sur les mois de juillet des années précédentes. C'est un temps d'engagement opérationnel de nos sapeurs-pompiers sur le terrain de 40% supérieur au mois de juillet de l'année dernière", détaille-t-il.

420 hectares brûlés

Cet été, 420 hectares de végétation ont brûlé. Les sapeurs-pompiers de Loire Atlantique ont dû lutter contre deux incendies majeurs : une centaine d'hectares brûlés à Montrelais en juillet, 140 hectares à Besné-Prinquiau début août. Et puis il y a eu des dizaines d'autres départs de feux, plus petits mais multiples, parfois au même moment. Des feux attisés par une végétation particulièrement sèche, le vent et un faible taux d'humidité dans l'air.

"Ce triptyque était propice à de nombreux départs de feux avec des propagations très rapides et intenses, explique le lieutenant-colonel Jérôme Petigas. Notre objectif était donc d'engager des moyens suffisamment importants pour tout départ de feu naissant, pour les limiter le plus rapidement et éviter des feux de grande importance."

D'où la forte mobilisation du SDIS 44 qui est allé jusqu'à mettre jusqu'à une trentaine de centres de secours de garde certaines journées pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. "On a fait face. Cela a nécessité un engagement de l'ensemble des personnels sans précédent. Mais leur engagement et leur dévouement ont été exemplaires."

13 équipes envoyées en renfort

Des pompiers de Loire-Atlantique mobilisés par ailleurs dans d'autres départements pour aider à éteindre les incendies gigantesques de Gironde, mais aussi dans le Maine-et-Loire, le Morbihan et le Finistère. 13 équipes ont envoyées en renfort, une cinquantaine de pompiers au plus fort de l'été. "Treize équipes engagées, jusqu'à présent, cela n'avait jamais été fait", conclut le chef de groupement du SDIS 44.