Loire-Atlantique : pourquoi vous n'arrivez pas à trouver des sacs de granulés pour vous chauffer

Ceux qui se chauffent avec un poêle à granulés l'auront constaté ces dernières semaines : il est particulièrement difficile de se fournir en pellets en vue de l'hiver. Dans l'agglomération nantaise, de nombreux distributeurs sont en rupture de stock.

"Ils arrivent au compte-goutte, c'est comme la moutarde!", constate une vendeuse de grande enseigne. "J'aurais dû les recevoir la semaine dernière", se désole un autre. "Il me reste quelques sacs (de 15 kg) à 12,90 euros. De temps en temps, on a une livraison de sacs à 8,90 euros, mais qu'on en a, ils partent en quelques heures", ajoute un troisième.

Une demande en très forte hausse

"Les camions sont déjà réservés aujourd'hui trois ou quatre mois à l'avance", explique Christophe Henriot, le gérant de Rika aux Sorinières, magasin spécialisé dans la vente de poêles de chauffage et de granulés.

Une pénurie en lien avec l'explosion du nombre de foyers ayant opté pour un chauffage au poêle, sept millions en France, espérant contrer la flambée des prix de l'énergie. "Ce qui fait que la production française n'est pas en mesure de suivre totalement la demande. D'où ces problèmes de difficultés d'approvisionnement et de prix", souligne Lionel Maugain, responsable de l'Observatoire de l'inflation chez 60 millions de consommateurs.

Par ailleurs, de nombreux clients auraient "sur-stocké" des palettes entières de granulés chez eux, par peur de ne pas pouvoir en trouver avant l'hiver, pointe Christophe Henriot : "On en vient à dire aux clients, 'c'est une palette ou une demi-palette par client. Il faut arrêter de "sur-stocker" !'" Le vendeur se veut tout de même rassurant sur l'avenir. Selon lui, la filière est en train de trouver les moyens de s'adapter, et le marché devrait se stabiliser dans les semaines ou les mois qui viennent.

Un prix multiplié par deux

"On nous explique que les capacités de production en France vont croître d'ici quelques années, parce que les professionnels savent que beaucoup de Français se sont équipés en poêles à granulés. Mais ponctuellement, il restera des tensions pour cet hiver", analyse le journaliste Lionel Maugain.

Des tensions en particulier sur le prix des granulés qui a considérablement augmenté en quelques mois. "Il y a des aides de l'État qui ont favorisé la demande, détaille-t-il. On promettait aux consommateurs qu'ils allaient faire des économies d'énergie, et ils se retrouvent avec un prix du produit qui a doublé en l'espace d'un an." Soit 600 à 650 euros la tonne de granulés aujourd'hui, contre 300 en décembre dernier.