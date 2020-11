Loire-Atlantique : trop d'accidents aux passages à niveau

Depuis le début de l'année, il y a eu 25 accidents impliquant des véhicules sur les passages à niveau de Loire-Atlantique, c'est le plus mauvais bilan depuis 8 ans indique vendredi la Préfecture au lendemain d'une réunion sur le sujet.

En Loire-Atlantique, les conducteurs ne respectent pas suffisamment les passages à niveau. C'est le constat dressé par la commission de suivi de la sécurisation des passages à niveau qui s'est tenue jeudi 19 novembre à Nantes. Sur les 234 installations que compte le département, on dénombre 22 bris de barrière, une collision et deux heurts d'équipements. En tout donc, ce sont 25 faits qui ont été relevés, le plus mauvais bilan depuis huit ans selon la Préfecture.

Par ailleurs, 238 infractions ont été enregistrées par les quatre radars installés à proximité de passages à niveau de département, il s'agit là de véhicules qui ne se sont pas arrêtés alors que le feu rouge clignotait.

Des travaux programmés

En Loire-Atlantique, trois passages à niveau sont inscrits dans le programme de sécurisation national, ils sont situés sur les communes de la Haye-Fouassière, de Sainte-Pazanne et de Saint-Nicolas-de-Redon. Des travaux y sont programmés ou sont en cours de réalisation.