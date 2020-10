Au pied du monument aux 50-Otages, à Nantes, plus de 2000 personnes se sont rassemblées, ce dimanche après-midi. Elles ont rendu hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné, vendredi dernier, près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines.

Nantes : plus de 2000 personnes rassemblées en hommage au professeur assassiné dans les Yvelines

Entre 2000 et 2500 personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Nantes dimanche après-midi . Des citoyens lambdas et des enseignants sont venus rendre hommage au professeur assassiné, vendredi soir, près de son collège, à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Ce professeur d'histoire-géographie avait montré des caricatures du prophète Mahomet, lors d'un cours sur la liberté d'expression.

Silence et applaudissements

De nombreuses personnes ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Laïcité" ou encore "Liberté". D'autres, ont arboré des caricatures et des couvertures de Charlie Hebdo. "Je suis en colère, lâche spontanément Nicolas. Je suis venu ici pour défendre la liberté d'expression."

Après plusieurs minutes de silence et de recueillement, la foule s'est mise à applaudir pendant de longues minutes. Ensuite, des représentants syndicaux ont pris le micro pour un discours simple, rapide et plein de pudeur. Ils ont déclaré soutenir tous les professeurs et qu'ils continueraient de se battre.

Certaines personnes ont déposé des pancartes et des gerbes de fleurs au pied de la statue. Vers 16 heures 30, la foule a commencé à se disperser dans le calme. En Vendée, 1.300 personnes se sont également rassemblées, place Napoléon à la Roche-sur-Yon. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la préfecture où une gerbe de fleurs a également été déposée.