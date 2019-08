Loire : "Aucune solution trouvée pour les migrants, je suis déçue" confie la maire de La Talaudière

Il n'y aura plus aucun migrant dans l'ancienne piscine de la Talaudière, dans la Loire, d'ici deux mois. Ils sont au moins une cinquantaine à y vivre depuis le mois d'avril. Le lieu sera évacué au grand dam de la maire de la commune.

La Talaudière, France

"Malgré les appels lancés à la préfecture et aux différents maires de la métropole, aucune solution n’a été trouvée." Ramona Gonzalez Grail était notre invité sur France Bleu Saint-Etienne ce jeudi.

Ces cinquante réfugiés vivent dans un dortoir, des matelas partout, à même le sol. Depuis le début du printemps, de nombreux migrants sont partis, d’autres sont revenus. La plupart sont d’origine africaine. Il y a aussi cinq familles, avec des enfants scolarisés à la Talaudière. "Sauf que l’hiver arrive, et on ne peut pas imaginer de continuer à ce que ces personnes soient logées dans ces conditions, ce n’est pas possible" explique la maire de la Talaudière.

Ramona Gonzalez Grail, la maire de la Talaudière. © Radio France - Victor Vasseur

Je suis déçue. Je pensais qu’une commune qui accepte de loger des migrants allait faire bouger les choses. J’étais peut-être naïve. La maire Ramona Gonzalez Grail

"Ce n’est pas à la commune de mettre à disposition des locaux, c’est à l’Etat, la préfecture" explique la maire de la Talaudière. Elle précise qu’elle a été en contact avec le préfet au début de l’été, mais que depuis, rien n’a changé.

Toujours de mauvaises odeurs à La Talaudière cet été

À La Talaudière, les riverains ont à nouveau passé un été difficile à cause de la pollution olfactive, du pôle viande et lait de la commune. Ce matin, nous avons demandé à la mairie pourquoi les mauvaises odeurs sont toujours présentes ? "Demandez cela aux industriels" rétorque la maire.

"Le 21 mars, il y a une audience au tribunal. Trois entreprises ont été mises en demeure de faire des travaux." Il s’agit de l’entreprise Candia, les abattoirs, et Despinasse. Les odeurs sont devenues insupportables ces dernières semaines, comme c’est le cas chaque année en 2014.