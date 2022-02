Loire : de nouveaux cas de grippe aviaire après la découverte de cinq cygnes morts à Montverdun

Une mère cygne et ses cygneaux

De nouveaux cas d’Influenza aviaire hautement pathogène de type H5N1 ont été confirmés dans la Loire, après la découverte de cinq cygnes morts sur les étangs du Roi à Montverdun. La préfecture a donc décidé de modifier le périmètre de sa "zone de contrôle temporaire", un rayon de cinq kilomètres autour des lieux des découvertes qui concernait déjà 12 communes de la Loire après la découverte d'un cygne mort à Mornand-en-Forez.

Volailles confinées et chasse au gibier à plumes suspendue

Désormais, deux nouvelles communes ligériennes sont concernées, à savoir Pralong et Sainte-Agathe-la-Bouteresse, en plus de Chalain-d'Uzore, Chalain-le-Comtal, Chambéon, Champdieu, Magneux-Haute-Rive, Montverdun, Mornand-en-Forez, Poncins, Saint-Paul-d'Uzore, Marcilly-le-Chatel, Saint-Étienne-le-Molard et Savigneux.

Concrètement, la mise en place de la zone de contrôle temporaire prévoit que toutes les volailles de basse-cour ou oiseaux captifs qui se trouvent sur ces communes doivent rester confinés, soit à l’intérieur de bâtiments, soit sous filet. Le chasse au gibier d'eau et au gibier à plumes est également suspendue, tout comme la pêche ; la vente directe de volailles abattues à la ferme est interdite.

La grippe aviaire n'est pas transmissible à l'Homme

Si, à l'issue des contrôles, aucun nouveau cas de grippe aviaire n'est détecté dans un délai de 21 jours, la préfecture de la Loire pourra décider de lever ces mesures. Dans leur communiqué, les services de l'État dans le département précisent aussi que les propriétaires de volailles doivent également isoler leurs animaux pour éviter tout contact avec des oiseaux sauvages potentiellement contaminés.

Toujours selon la préfecture, la France compte actuellement 339 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage, 28 cas en faune sauvage et 11 cas en basses-cours. Elle rappelle aussi que ce virus n'est pas transmissible à l’Homme par la consommation de viande d’origine, œufs ou encore foie gras.