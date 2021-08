Loire : comme chaque année, la rentrée va coûter cher aux étudiants

2.061,32 euros. C'est le coût moyen de la rentrée universitaire pour un étudiant de Saint-Étienne ou de Roanne. Chiffre avancé par la FASEE dans un rapport publié mi-août.

Le gros point noir pour beaucoup, c'est le logement. 364 euros par mois en moyenne sur Saint Etienne et Roanne. Le mètre carré reste peu élevé dans la Loire, mais ces prix restent inabordables pour certains. Elouan Morcel est en charge des affaires académiques à la FASEE : "Puisque les loyers dans le secteur privé sont très bas à Saint-Étienne, on se retrouve avec des résidences CROUS avec des loyers proposés qui sont très peu compétitifs avec le privé." A Saint-Étienne, un chambre basique en cité universitaire équivaut à un loyer de base de 364 en moyenne.

Le bon point à Saint-Étienne ce sont les transports. Dix euros par mois pour les moins de 26 ans depuis le 1er juin sur tout le réseau STAS. "C'est une baisse très conséquente par mois, constate Elouan Morcel, et au final sur l'année ça entraîne aussi de bonnes économies pour les étudiants, c'est un très bon point. Après pour les étudiants qui sont sur le campus de Roanne, ils sont 3 ou 4.000, eux n'ont pas eu de baisse au niveau des transports cette année."

Certains jeunes ont plus que jamais besoin d'aide. Louiz Ryz est élu étudiant au conseil académique de l'université Jean Monnet. "Malheureusement je pense que c'est un problème qui ne va pas baisser la précarité étudiante reste un problème important et c'est pour ça que l'Agorae reste essentielle." L'Agoraé, c'est l'épicerie solidaire étudiante de Saint-Étienne, qui a beaucoup servi depuis 1 an et demi. Une deuxième antenne soit ouvrir dans les mois qui viennent.

La santé mentale, un tabou dont on parle de plus en plus

Dans son rapport, la FASEE fait évoque pour la première fois un problème qui revient de plus en plus souvent depuis mars 2020. Celui de la santé mentale des étudiants. De plus en plus d'étudiants tombent dans un cercle vicieux de souffrance psychologique et de difficultés financières.

"Le propre de ces pathologies là c'est que ça va entrainer une coupure sociale une coupure professionnelle, explique Elouan Morcel, qui est aussi étudiant en médecine. Des problèmes pour travailler, des problèmes pour sortir, l'étudiant ne va pas pouvoir aller voir un psychologue ou un psychiatre parce qu'il manque de moyens, il va encore moins sortir, donc sur un syndrome dépressif ça va être mauvais, il va pas pouvoir travailler et ça peut entrainer très très rapidement des cercles vicieux."

Des actions se mettent en place pour accompagner la santé mentale des étudiants. A commencer par les Chèques Psy : un remboursement de trois séances chez un psychologue agréé, sur prescription du médecin traitant. Depuis mars dernier, la ville de Saint Etienne a lancé "Sainté Psycho". Des consultations psy gratuites, en place jusqu'à la fin de l'année.