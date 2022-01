Loire : des dizaines d'interventions des pompiers à cause des brouillards givrants et des pluies verglaçantes

Les pompiers de la Loire ne chôme ce vendredi matin. Ils sont intervenus des dizaines de fois pour des accidents de la route, causés par les pluies verglaçantes et les brouillards givrants. Il y a eu des accrochages sur l'autoroute A72, notamment aux alentours du péage de Veauchette. Des voitures se sont encastrées dans les glissières de sécurité.

Ça glisse aussi sur les trottoirs

Accidents en série aussi sur le réseau secondaire, dans la métropole stéphanoise. Et ça glisse aussi dans les rues de Montbrison, où les passants étaient obligés de se tenir aux murs pour ne pas finir les fesses par terre. "C'est insupportable !" confient Timothée et Gabrielle, deux passants. "On se rend compte qu'il y a des pentes de partout, alors on essaye de marcher sur les endroits secs, ou alors sur la terre ou l'herbe."

Selon les pompiers de la Loire, aucun blessé grave n'a été pris en charge.