Des parents d'élèves de l'école Arthur-Rimbaud, à Andrézieux-Bouthéon dans la Loire, viennent de trouver une solution de logement temporaire à une famille menacée de se retrouver à la rue après la trêve hivernale. En quelques jours, ils ont récolté des fonds et sollicité des commerçants solidaires.

Loire : des parents d'élèves se mobilisent pour éviter à une maman et ses jumeaux d'être à la rue

C'est une mobilisation inédite à l'école Arthur-Rimbaud d'Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire. À la fin de la trêve hivernale, le 31 mai dernier, des parents d'élèves apprennent que deux jumeaux de neuf ans et leur mère vont devoir quitter la résidence qui les abritait, sans solution immédiate de relogement. En quelques jours, ils réunissent suffisamment d'argent pour reloger la famille dans un hôtel de la ville.

Un crève-cœur pour les enfants comme pour les parents

Dieumerci et son frère Harri sont arrivés à l'école Arthur-Rimbaud au mois de février. Ils vivent dans la résidence Marcel-Sicre avec leur mère, Victoria, dans le cadre de l'hébergement d'urgence pendant l'hiver et la crise sanitaire. Très vite, ils sont bien intégrés et très appréciés par leurs camarades de classe, comme Lena : "quand j'ai vu arriver Dieumerci, je l'ai trouvé trop beau ! réagit la petite fille. Alors c'était un grand choc d'apprendre qu'il allait être à la rue. Moi je veux vous dire : c'est l'union des cœurs qui fait la force !"

"C'est l'union des cœurs qui fait la force" - Léna, 8 ans, en classe avec Dieumerci.

Un message reçu cinq sur cinq par son papa, Julien : "On voit que ça travaille les enfants. Ils nous en parlent, même à dix ans, ils sont frappés par ça. Pour le bien de tous, on se doit de faire quelque chose." Avec d'autres parents, il décide alors d'un véritable plan de bataille pour trouver une solution à Victoria et ses deux enfants.

Une place en hôtel, des repas chauds grâce à des commerçants solidaires

Le 31 mai, la résidence ferme ses portes en raison de la fin de la trêve hivernale. Le jeudi 3 juin, la préfecture de la Loire propose à la famille une place dans un hébergement à La Grand-Croix, soit à plus de trente kilomètres de l'école des jumeaux. Victoria refuse, soutenue par trois mères de l'association des parents d'élèves d'Arthur-Rimbaud.

Ensemble, elles organisent des collectes à la sortie de l'école et lancent une cagnotte en ligne. L'argent récolté en deux jours leur permet de réserver une chambre dans un hôtel d'Andrézieux-Bouthéon, jusqu'au 18 juin, grâce à un geste commercial de la part du patron. Mais la solidarité ne s'arrête pas là. Plusieurs restaurateurs de la ville s'engagent à leur fournir des repas chauds gratuitement : Bistrot Regent, Pizza Gino, Burger King, Tacos Party et Le Gapiand.

Ces solutions restent temporaires. Les parents attendent beaucoup d'un rendez-vous de Victoria avec une assistante sociale ce lundi 7 juin. Ils espèrent aussi un geste de la part du maire, qui salue de son côté un beau mouvement de solidarité de la part de ses administrés.