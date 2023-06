Loire : face au manque de places d'hébergement d'urgence, "la solidarité citoyenne ne peut pas tout"

Le problème se pose chaque année mais il ne recule pas pour autant : les associations qui aident les sans-abris alertent sur un "tsunami" alors que les places d'hébergement d'urgence, mises en place par l'État, vont fermer dans les prochains jours. Sur France Bleu Saint-Étienne Loire, jeudi 22 juin 2023, Jean-François Peyrard, membre du collectif "Pour que personne ne dorme dans la rue", demande l'ouverture de davantage de ces places dans la Loire.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Qui sont ces familles, menacées d'expulsion? Combien sont-elles dans la Loire?

Jean-François Peyrard : Difficile d'évaluer le nombre exact de ces familles. D'ores et déjà, on sait que la structure des Lauriers, à Saint-Étienne, qui héberge 90 personnes dont quatorze familles avec enfants, va fermer au 10 juillet. Mais d'autres familles, prises en charge actuellement par le 115 et qui sont hébergées en hôtel, nous appellent régulièrement parce qu'on leur a annoncé également la fin de leur prise en charge.

Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas rester dans ces lieux pendant l'été ?

C'est un choix que fait l'Etat dans le cadre des moyens donnés au 115. Et nous demandons que ce choix soit revu parce que, encore une fois, la solidarité citoyenne qui prend sa part ne peut pas pourvoir à ce type de flux trop important.

La solidarité citoyenne s'exprime partout, comme à Sorbiers [où la commune est mobilisée pour aider une mère et ses trois enfants, ndlr]. Est-ce que c'est courant que les associations et les particuliers doivent suppléer aux moyens de l'Etat ?

C'est courant, oui. Dans la Loire, l'association "Un toit pas sans toit" est un exemple parmi 27 associations, qui hébergent 140 familles et 65 jeunes isolés, majeurs ou mineurs. Cela représente 700 personnes sur l'ensemble du département. Donc oui, l'inaction de l'État et le fait que dormir à la rue soit inacceptable pour de nombreux citoyens, se traduit par cette solidarité concrète.

Est-ce que ça veut dire qu'on manque de places d'hébergement dans la Loire ?

Si on s'en tient aux chiffres nationaux, l'État a maintenu 197 500 places d'hébergement d'urgence au niveau national dans la Loire, nous gravitons entre 1 000 et 1 100 [la préfecture dit 1 700 en incluant les demandeurs d'asile, qui ne relève pas du 115, ndlr]. Ce qui clairement pour nous est insuffisant. Quand on sait que depuis début 2022 et la fin du Covid, 75 % des appels au 115 pour des demandes d'hébergement d'urgence sont suivis d'une réponse négative, ça interroge beaucoup. Et ça continue. Chaque semaine dans la Loire, 60 à 70 enfants mineurs, scolarisés pour la plupart leurs familles, appellent pour un hébergement d'urgence et n'ont pas de réponse.

Le gouvernement a présenté un plan de logement pour les personnes sans abri, avec pour objectif de créer 10 000 places et sortir des milliers de personnes de la précarité. Il mise sur l'accompagnement social. Est-ce que ça passe par là ?

Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, en novembre 2022, a tenu un conseil interministériel présidé par la Première ministre et il avait dit "pas d'enfants à la rue". Aujourd'hui, nous demandons que cela soit concret parce que hélas!, et même si nous prenons notre part, ces vœux pieux ne sont pas suivis d'effet. Donc oui, il faut un accompagnement social. Mais il faut déjà répondre à ce droit fondamental à l'hébergement.

Une question va très bientôt se poser : c'est le possible déplacement de personnes sans abri en dehors de la région parisienne au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Est-ce que certaines personnes pourraient venir dans la Loire ?

A priori oui, même si nous n'avons pas d'éléments concrets. Mais effectivement, on a bien compris que les Jeux Olympiques devaient être quelque chose de "propre". Sauf que ce qui nous interroge beaucoup, en lien avec les associations nationales, c'est que la majorité de ces personnes à qui on demanderait de quitter la région parisienne y travaillent pour beaucoup et on a eu l'exemple il y a deux jours de travailleurs sans papiers qui sont engagés par des entreprises du BTP notamment, qui contestent ce type de mesures.

