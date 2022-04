Loire : ils lancent une cagnotte pour acheter des lampes de poche solaires pour les réfugiés ukrainiens

En Ukraine, alors les combats de poursuivent dans l'Est, près de 5 millions de personnes ont fui le pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Pour venir en aide à ceux qui se trouvent en ce moment dans des camps de réfugiés aux frontières de la Pologne ou encore de la Roumanie, l'association ligérienne Graines s'est rapprochée du fabricant de lampes solaires Lagazel, installé à Saint-Galmier. Une cagnotte sur internet pour récolter des fonds, acheter des lampes et les envoyer sur place.

Solides et très utiles

Ces lampes solaires ressemblent un peu à nos vieilles lampes de poche plates des années 80, avec un petit panneau solaire derrière. Mais celle-là sont bien plus résistantes. "On a essayé de rouler dessus avec une voiture au moment des phases de tests en 2015, et la lampe fonctionne encore", explique Romane Méalier, chargée de partenariat chez Lagazel. Elles sont conçues pour être utilisées dans des zones où il n'y a pas d'accès à l'énergie, et ont fait leurs preuves au Mozambique ou au Burkina Faso.

Les lampes de Lagazel ont déjà fait leurs preuves dans plusieurs pays d'Afrique. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"On voulait faire des actions pour l'Ukraine", confie Brice Larcher, de l'association Graines. "On nous a dit qu'il y avait déjà beaucoup de choses avec l'alimentaire et les vêtements, et comme on commençait à mettre en place un partenariat avec Lagazel, on a pu identifier ce besoin." Une journée de charge à la lumière et la lampe peut rester allumée toute la nuit. "On ambitionne de récolter au moins 4 500 euros avec la cagnotte en ligne", détaille Brice Larcher. De quoi acheter et acheminer environ 150 lampes, et même plus si les dons dépassent l'objectif.

Une fois achetées, les lampes seront confiées à l'ONG Électriciens sans frontières qui les acheminera sur place, dans des camps gérés par la Croix-Rouge.