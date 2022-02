Loire : Jon, le lion sauvé d'un cirque, soigné par l'association Tonga Terre d'Accueil, est mort subitement

L'association l'avait accueilli en juin 2020 à Saint-Martin-la-Plaine dans un état catastrophique et l'avait soigné. (Archive)

Le roi de Saint-Martin-la-Plaine, le lion Jon, est mort samedi 29 janvier. Cet animal, recueilli en piteux état par l'association Tonga Terre d'Accueil, avait été sauvé d'un cirque. Arrivé famélique, avec seulement un croc, des dents cariées et des plaies sur tout le corps, il s'était refait une santé. Mais une péritonite fulgurante l'a foudroyé.

Il était arrivé squelettique dans la Loire

L'association pleure un "décès brutal" : Jon avait repris du poil de la bête en quasiment deux ans. Quand il était arrivé à Saint-Martin-la-Plaine ce lion d'une dizaine d'années ne pesait qu'une centaine de kilos, soit deux fois moins que le poids normal d'un animal en bonne santé. Sans griffes, avec un seul croc dans la gueule, des dents cariés et pelage très abîmé, ce roi de la savane avait perdu sa majesté.

Grâce aux bons soins de l'association Jon avait retrouvé de sa superbe. Il mangeait, il jouait, et puis surtout il faisait 20 heures de sieste par jour comme tous les lions qui se respectent. L'association caressait même l'espoir de le voir partir pour "un bel espace en Italie" en compagnie de ses quatre compagnes, quatre lionnes arrivées peu après lui. Mais au milieu de la dernière semaine de janvier, il a eu un petit coup de mou et deux jours plus tard, samedi 29 janvier, Jon est mort d'une péritonite fulgurante.