Loire : la campagne de déclaration de revenus est ouverte pour les 193 000 foyers imposables

C'est parti pour un peu plus de 193 000 foyers fiscaux ligériens : il faut déclarer ses revenus. Vous avez jusqu'au 1er juin, 23h59 en ligne, jusqu'au 20 mai pour la version papier.

Ca y est, le coup d'envoi de la campagne des revenus 2021 est lancée, depuis le 8 avril pour la déclaration en ligne. selon le directeur départemental par intérim des finances publiques de la Loire, Jacques Oziol. Sur les 429 220 foyers fiscaux de notre département, 193 175 étaient imposables.

Pour ceux qui déclarent en ligne, soit environ 80% des Ligériens, il faut le faire avant le 1er juin, 23h59 précisément. Pour les déclarations papiers, elles vont commencer à arriver dans les boîtes à lettres vers la mi-mai. Il faudra la renvoyer au plus tard le 20 mai, le cachet de la poste faisant foi.

Un numéro gratuit pour poser des questions

En raison de la crise sanitaire, un numéro gratuit national a été mis en place pour vous aider à remplir votre déclaration si vous avez des problèmes ou des questions : il s'agit du 0 809 401 401, un numéro gratuit. Il est ouvert de 8h30 à 19h du lundi au vendredi. Au bout du fil : des agents des finances publiques qui pourront répondre aux interrogations. En dernier recours, des rendez-vous seront possibles si aucune solution n'est trouvée.

De nouvelles exonérations cette année

En raison du coronavirus, de nouvelles exonérations sont possibles, liées aux télétravail par exemple. "Si l'usager a bénéficié d'un remboursement [d'achat de matériel] par son employeur, et bien ce remboursement fera l'objet d'une exonération d'impôt", explique Valérie Usson, la directrice départementale adjointe en charge du pôle pilotage et animation du réseau. Si votre employeur n'a pas pris en charge de de dépenses, d'achat de matériel informatique ou de papeterie par exemple, c'est possible de les déduire en les inscrivant dans les frais réels. En revanche, tout ce qui est frais de repas le midi ou garde d'enfants n'est pas déductible.