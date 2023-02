Loire : la "loi immigration", l'espoir inattendu pour Amara, Guinéen sans papier à Noirétable

Le projet de "loi immigration" du gouvernement avance : il était présenté en conseil des ministres ce mercredi 1er février.

Il prévoit de faciliter la régularisation des travailleurs sans papiers mais il permettra aussi de renforcer les possibilités d’expulsion. Le débat permet en tout cas de remettre sur la table les dossiers de migrants aujourd'hui sans papiers qui se démènent pour régulariser leur situation et qui sont souvent soutenus et appuyés par des habitants.

"Je me sens en sécurité à Noirétable"

C'est le cas dans la commune de Noirétable, dans le nord-ouest de la Loire, mobilisée pour qu'Amara Traoré, Guinéen sous le coup d'une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) depuis un an, puisse trouver de la stabilité. En tout cas, il espère Amara, tout sourire au moment d'évoquer son avenir : "au début, mon espoir c'était le foot. Maintenant je veux juste un travail. N'importe quel travail". La loi immigration prévoit justement de créer une carte de séjour d'un an "travail dans des métiers en tension". Amara est prêt à travailler depuis des mois : il a déjà eu deux promesses d'embauches dans le BTP mais sans titre de séjour, impossible d'être recruté.

"Donner la chance à ceux qui méritent"

La régularisation de sa situation serait une récompense pour celles et ceux qui l'accompagnent depuis son arrivée à Noirétable, qui lui ont trouvé un logement, qui l'ont aidé à monter des dossiers, tous refusés et conclus par une Obligation de Quitter le Territoire. "Il y a des personnes méritantes et d'autres qui ne le sont pas. Il faut savoir distinguer les deux et donner la chance à ceux qui le méritent, dans des secteurs en plus en manque de main d'œuvre. Il est gentil, disponible, respectueux et il s'est très bien adapté à la vie ici" explique l'un d'eux, Quentin Livet.

Face à cet engagement d'une partie des habitants de Noirétable, Amara est parfois sans voix : "Ca me touche énormément ce qu'il font pour moi, dans ces moments difficiles. Je ne m'y attendais pas. D'aider quelqu'un de de cette manière... Je n'ai pas les mots. Je suis content d'être là. Je me sens en sécurité ici à Noirétable". Il compte aujourd'hui sur l'assouplissement des règles pour lui permettre bientôt de vivre de manière plus autonome, au milieu de ceux qu'il appelle "ma famille".