Loire : la première colocation pour séniors et jeunes actifs ouvre à Saint-Étienne

La villa Roassieux a ouvert en début d'année, il y a six appartements pour jeunes actifs et six pour séniors.

"On va de 7 à 93 ans." Dans le sud du centre-ville de Saint-Étienne, une colocation un peu particulière vient de voir le jour début janvier. Au sein de cette maison de 700 mètres carrés, des appartements à destination de jeunes actifs mais aussi des séniors. En tous 12 logements sont disponibles. L'objectif ? Créer une colocation intergénérationnelle et lutter contre l'isolement de nos aînés.

ⓘ Publicité

Cette après-midi de février, c'est partie de Méga Quiz dans le salon. Autour de la table, il y a Monique, Nicolas, Stéphanie, Victoria, Lucas, Paul et Noé. Les âges s'étalent entre 7 et 93 ans, la doyenne c'est Monique. Elle a le sourire jusqu'aux oreilles. C'est une bonne perdante "Oh oui moi, j'aime bien les jeux ! Le précédent s'appelait Perds pas la boule, et bien je ne l'ai pas perdue !", s'amuse la mère de 7 enfants, et grand-mère de 10 petit-enfants.

"C'est une gestion presque familiale"

Alors, pendant le jeu de société, Nana est aux fourneaux. C'est l'intendante de la maison. Elle s'occupe des seniors au quotidien. Elle vit ici avec son mari et leurs trois enfants : "C'est un service, effectivement, mais nous, on le conçoit un peu comme une vie familiale. Par exemple on mange en famille avec les séniors, les enfants sont très bavards alors tout le monde est content ! Les enfants participent aussi quelquefois aux animations.", sourit la jeune femme. Elle prépare des repas matin, midi et soir, elle nettoie les appartements des seniors et elle est aussi chargée de tisser un lien social. Une aubaine pour elle qui est très engagée dans le milieu associatif : "Le plus important c'est l'esprit du vivre ensemble et la solidarité entre les générations. Ici tout le monde s'apporte quelque chose ! Les jeunes : l'énergie et les séniors : l'expérience", s'enthousiasme Nana.

Des appartements entièrement équipés

Les locataires jouent dans le salon. C'est l'une des pièces partagées. Il y a aussi une grande cuisine ou encore une buanderie, mais chacun dispose également de son propre appartement, qui est entièrement autonome. C'est ce qui a séduit Nicolas, 23 ans : "Si un soir ou même le matin, je n'ai pas envie de voir du monde, ce qui peut arriver ; je peux très bien me faire à manger dans ma chambre. J'ai mon propre espace privé. On peut choisir ses moments et c'est ça qui est important", explique le jeune intérimaire.

La villa Roassieux, qui date de 1900, a été entièrement adaptée pour accueillir des seniors. Un ascenseur et une rampe d'accès ont notamment été ajoutés. C'est une agréable alternative pour ceux qui ne veulent pas aller en Ehpad, comme Monique, fraîchement locataire au sein de cette maison : "Aller dans un Ephad ça ne me disait rien, je ne voulais pas non plus être toute seule dans un appartement isolé. Alors là, j'ai vraiment trouvé l'idée", se réjouit la retraitée.

Cette après-midi, elle reçoit la visite de son fils François. C'est la première fois qu'il découvre où vit sa maman. Il est conquis. "Elle a un balcon pour son appartement, une piscine où elle fera des bons plongeons [rires] Et nous, ça nous rassure parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle est isolée toute seule dans une maison et qu'il peut lui arriver quelque chose.", confie le jeune homme.