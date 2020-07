Loire : le loto du patrimoine apporte un beau coup de pouce au château de Jarnosse

Ce sont près de 1000 ans d'histoire cachés dans la campagne roannaise. Près de Charlieu, les ruines du château de Jarnosse reprennent vie petit à petit. Son propriétaire, l'architecte stéphanois Franck Schell, vient de recevoir ce vendredi 10 juillet le chèque de 104.000 euros attribué en décembre dernier par le loto du patrimoine, piloté par Stéphane Bern.

Sauver les ruines encore instables

C'est le seul site ligérien à avoir été retenu par l'opération en 2019. Cette enveloppe va permettre d'avancer dans les travaux de sauvetage du château afin de lui redonner le visage qu'il avait en 1613. "C'est une grande satisfaction pour ce patrimoine rural, oublié au fin fond d'un territoire rural et non protégé et non inscrit à ce jour au titre des monuments historiques" explique le propriétaire des lieux Franck Schell. Cet argent permet de continuer "sur toutes les parties maçonnerie du logis et de la galerie, de la tour aussi qui est assez menaçante par endroits. Donc on va conforter le tout d'ici l'année prochaine."

Un véritable sauvetage puisque le château n'a cessé de changer de visage et donc d'être fragilisé depuis la Révolution française. Une carrière, une exploitation agricole ... mais au milieu des ruines, il reste des indices précieux pour la restauration : "On a encore des menuiseries de bois qui ont traversé plus de 400 ans avec des charnières qui portent des estampilles de maîtres forgeurs de la région. C'est ça qui nous permet d'avancer !"

600.000 euros de travaux en tout

Pour l'instant, environ 400 mètres carrés sont accessibles sur les 900 encore conservés. L'objectif, c'est de faire un lieu d'exposition "pour des artistes aussi bien photographes, sculpteurs, peintres ... on a commencé petitement l'année dernière. C'est un château oublié qu'il faut maintenant faire connaître et apprendre à connaître parce qu'il a encore beaucoup d'informations à nous dévoiler" s'enthousiasme Franck Schell. La galerie et l'ancienne chapelle seront ouvertes pour les prochaines journées du patrimoine, les 18, 19 et 20 septembre.

En tout, il estime que 600.000 euros sont nécessaires pour redonner vie au château de Jarnosse. En 2019, l'obtention du label de la Fondation du Patrimoine a déjà garanti une aide de 250.000 euros sur cinq ans, qui vient donc d'être complétée par le loto du patrimoine. Par ailleurs, Franck Schell est autorisé à faire appel au mécénat pour financer la reconstruction de ce morceau du patrimoine ligérien.