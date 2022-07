Loire : le manque de maîtres-nageurs sauveteurs perturbe le fonctionnement des lieux de baignade

Au plan d'eau d'Usson-en-Forez, la baignade est officiellement interdite, parce que non surveillée. Pour la première fois, la commune n'a pas réussi à trouver de maître-nageur sauveteur l'été. Comme l'été dernier à Noirétable. "Cette année, ils ont trouvé quelqu'un mais qui vient de Montpellier; les employeurs essaient de mettre plus de chances de leur côté en proposant des logements pour les personnes qui viendraient de loin parce que pour trouver du personnel disponible sur place, ça devient compliqué", commente Christelle Chaux. Cette maître-nageur sauveteur est également coordinatrice BP JEPS Activités aquatiques et de la natation au sein de l'Association pour la formation aux métiers du sport, à L'Étrat. C'est ce brevet professionnel qui permet de devenir maître-nageur sauveteur. La formation de neuf mois se fait en alternance.

Pas assez de personnel formé

Or, les candidats ne se bousculent pas au portillon. Seulement cinq inscrits sur une vingtaine de places disponibles pour la prochaine session, qui débute en septembre. "Les autres années, cela pouvait s'expliquer par le fait que beaucoup de personnes n'ont pas pu passer leur BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique), qui est nécessaire pour devenir maître-nageur sauveteur. Les sessions ont été perturbées par les confinements et les fermetures de piscines en raison de la pandémie de Covid-19", analyse Christelle Chaux. Mais elle a le sentiment aussi que le métier attire moins. "Plus ça va, plus on fait la police autour des bassins, à cause d'incivilités de plus en plus fréquentes, et il y a moins le côté sauvetage qui pouvait peut-être plus attirer quand j'ai débute, quand j'avais 18 ans", confie la coordinatrice de l'Association pour la formation aux métiers du sport, aujourd'hui quadragénaire.

Priorité : apprendre à nager et éviter les noyades

L'ambiance est plutôt détendue et bon enfant dans les piscines de Loire-Forez agglomération. Et pourtant, là aussi, le manque de maîtres-nageurs sauveteurs pose problème. Il faudrait quatre MNS supplémentaires à l'année pour les piscines Petit Bois à Saint-Just-Saint-Rambert et Aqualude à Montbrison. "Les maîtres-nageurs restants ont plutôt été consacrés au public scolaire, c'est-à-dire apprendre à nager, parce ce que cela a toujours été notre priorité", indique Jean-Marc Grange, conseiller communautaire déléguée aux équipements sportifs. "Cet été on est quand-même obligé de leur donner quelques congés", poursuit-il. Des congés qui ne peuvent pas être remplacés complètement à cause de la pénurie de maîtres-nageurs sauveteurs. La piscine Petit-Bois à Saint-Just-Rambert sera donc fermée trois semaines en août (du 1er au 21 août) ainsi que plusieurs jours début septembre (du 31 août au 3 septembre). La piscine Aqualude à Montbrison sera elle fermée pour raisons techniques du 22 août au 4 septembre.

Pour éviter de revivre les mêmes difficultés ces prochaines années, Loire Forez agglomération va tenter de fidéliser les futurs maîtres-nageurs sauveteurs grâce à la formation en alternance. La collectivité accueillera à partir de septembre au moins un apprenti MNS, et plus dans les années à venir. Former des maîtres-nageurs sauveteurs est d'autant plus urgent qu'il y a eu 1000 noyades en 2021. La Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs demande un plan d'urgence pour former de nouveaux maîtres-nageurs et "sauver des vies."