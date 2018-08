Saint-Étienne, France

L'été a été particulier pour certaines associations caritatives de la Loire. Pendant les vacances, c'est toute l'organisation des associations qui sont revue pour s'adapter aux bénévoles et à la demande des bénéficiaires.

Les Resto du Coeur de la Loire ferment leurs 15 centres ligériens pendant tout le mois d'août : "On s'est aperçu qu'on servait très peu de monde, les bénévoles sont moins nombreux et ils sont moins disponibles. Mais comme il y a moins de monde à servir, les centres s'organisent.", explique Henri Beaudoin, le responsable départemental des Resto du Coeur de la Loire.

Moins de bénéficiaires, moins de bénévoles

Pour cet été, les bilans ne sont pas encore faits, mais les retours des centres sont plutôt bons : il n'y a pas d'augmentation de la demande pour la campagne d'été des Resto du Coeur. L'an dernier, environ 4 000 personnes avaient été servies entre mai et octobre, contre presque 11 000 pendant la campagne d'hiver. "L'été, il y a moins de monde de concernés, et il y a toute une part de personnes accueillies l'hiver qui ne sont pas là l'été, parce qu'ils partent aussi", détaille le responsable de la Loire.

"Les dons nationaux sont en diminution aussi, et il est apparu nécessaire de diminuer les dotations l'été. Donc mobiliser des équipes de bénévoles pour servir peu de monde, ce n'est pas tellement rentable", ajoute Henri Beaudoin. D'autres associations assurent un accueil pendant le mois d'août dans la Loire.

Des ouvertures réduites

C'est le cas du Secours Populaire de Saint-Etienne, qui reste ouvert toute l'année. "Cet été a été compliqué", confie Malika Sapre, l'une des salariés du Secours Populaire. "On a peut-être moins de demandes, mais il faut quand même gérer tout le travail qu'il y a à faire quotidiennement". Cet été, le magasin de vêtement n'est ouvert que deux jours par semaine contre trois jours l'an dernier, par manque de bénévoles. Le libre-service alimentaire est ouvert tous les après-midi pendant l'été. "On essaye avec les quelques personnes qui sont là, mais c'est vrai qu'on a besoin de bénévoles pendant cette période-là. On essayer de combler pour pouvoir aider toutes les personnes qui viennent pousser la porte du Secours Populaire", raconte Malika Sapre. Le Secours Populaire de la Loire fonctionne avec 1 000 bénévoles pendant l'hiver dont presque 500 uniquement sur Saint-Etienne.

Cette année, l'été se termine avec la traditionnelle "Journée des oubliés des vacances". 350 personnes ligériennes passent la journée au parc d'attraction Walibi en Isère. Ce vendredi 24 et ce samedi 25, le Secours Populaire de la Loire mène une action de collecte de fournitures scolaires dans les magasins Auchan de Villard et de Centre Deux.