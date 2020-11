En cette période de confinement, de nombreuses bibliothèques et médiathèques municipales de la Loire mettent en place un service de prêts à emporter, avec des réservations sur internet ou même parfois par téléphone.

Loire : les bibliothèques et médiathèques municipales s'adaptent au confinement

Avec le confinement, certaines bibliothèques et médiathèques municipales de la Loire s'organisent pour maintenir les prêts. L'idée c'est de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la lecture y compris dans cette période de confinement, alors qu'en plus, les librairies sont fermées.

Alors de nombreuses bibliothèques ont mis en place un système de drive, comme dans de nombreux commerces. c'est le cas à Villars, à Firminy, à la Talaudière, à Roanne ou à Mably. Avec une réservation sur internet, par mail ou même par téléphone. On vous appelle quand c'est prêt, et vous venez chercher vos livres ou vos DVD.

A la Ricamarie, en plus de ce service en drive, la médiathèque Jules-Verne met en place des livraisons pour les publics les plus fragiles, les personnes âgées, malades ou handicapées. Les ateliers sont conservés mais là encore ils sont organisés par internet.

En revanche pour le moment, rien n'est prévu à Saint-Etienne et Saint-Chamond où les médiathèques sont complètement fermées depuis le début du confinement.